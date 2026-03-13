Іран убив першого французького військового, – Макрон

У ніч проти 13 березня іранські дрони атакували французьку військову базу на півночі Іраку. Стало відомо про першу жертву.

Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі "Х" написав, що внаслідок іранського удару поблизу міста Ербіль загинув французький військовослужбовець.

Що відомо про загибель французького солдата в Іраку?

За словами Макрона, загиблим виявився старший сержант Арно Фріон з 7-го батальйону альпійських єгерів. Окрім того, президент розповів, що ще кілька військових були поранені.

Цей напад на наші сили, задіяні у боротьбі з ІДІЛ з 2015 року, є неприпустимим. Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в рамках боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі атаки,

– наголосив політик.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали про 6 поранених солдатів та займання французького гелікоптера. Зазначалося, що по військовій базі вдарили два дрони.

Зауважимо, що атака на французьку базу біля Ербіля сталася усього за кілька годин після удару по італійській військові базі у тому ж місті.

Ербіль – столиця Іракського Курдистану. Там розміщені близько 300 італійських військовослужбовців, які навчають курдські сили безпеки. У Римі заявили, що внаслідок атаки дрона згоріла військова машина. Також там не виключають, що удар був ненавмисним.

Як Франція реагує на події на Близькому Сході?