Британія та Франція атакували підземний сховок зброї угруповання ІДІЛ у Сирії

Винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Великої Британії взяли участь у спільній операції разом із французькою авіацією. Вони завдали удару по підземному складу озброєння в Сирії, який, за даними розвідки, використовувало терористичне угруповання "Ісламська держава".

Сталося це пізно ввечері 3 січня. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Міноборони Великої Британії.

Читайте також Тегеран у вогні: що відбувається в Ірані та чи можуть масові протести похитнути режим аятол

Що відомо про удар по ІДІЛ?

Як повідомили у британському оборонному відомстві, об'єкт виявили розвідники. Він ймовірно, слугував місцем зберігання зброї й вибухових матеріалів і розташовувався в гірській місцевості на північ від Пальміри – давнього міста в центральній частині Сирії.

У заяві Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що літаки застосували високоточні авіабомби Paveway IV, якими уразили кілька тунельних входів, що вели до сховища. Хоча остаточний аналіз результатів удару ще триває, попередні оцінки вказують на успішне знищення цілі.

Також у Міноборони підкреслили, що авіаудар не створив жодної загрози для цивільних осіб. Усі залучені літаки безпечно повернулися на базу, не зазнавши пошкоджень.

В операції брали участь винищувачі Typhoon у модифікації FGR4, які діяли за підтримки літака-паливозаправника Voyager.

У британському оборонному відомстві наголосили, що авіація Королівських повітряних сил і надалі здійснює патрулювання сирійського повітряного простору з метою недопущення відновлення активності ІДІЛ після його військової поразки в районі Багуз-Фавкані у березні 2019 року.

Ці дії демонструють лідерство Великої Британії та нашу рішучість стояти пліч-о-пліч із союзниками, щоб не допустити будь-якого відродження ІДІЛ і викорінити їхню небезпечну та насильницьку ідеологію на Близькому Сході,

– сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Для довідки: Ісламська держава (ІДІЛ) – радикальне сунітське угруповання, визнане міжнародною терористичною організацією. Раніше воно контролювало значні території в Сирії та Іраку, а також діяло в низці інших країн. З 2019 року ІДІЛ переважно функціонує в підпіллі, просуваючи ідею створення халіфату та знищення тих, кого вважає "невірними".

Що цьому передувало?