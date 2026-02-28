"Шахед" влучив у багатоповерхівку в Бахрейні: у мережі показали моторошне відео

Іран атакує країни-союзники США на Близькому Сході. Вибухи лунають в ОАЕ, Катарі, Кувейті, Йорданії, а також Бахрейні.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило, що у столиці країни – Манамі – були атаковані кілька житлових будинків. На постраждалих об'єктах працюють рятувальники.

По чому влучив іранський "Шахед" у Манамі?

Тим часом очевидці поширюють у мережі моторошне відео прильоту іранського "Шахеду" по багатоповерхівці.

Удар по багатоповерхівці у Манамі: дивіться відео

Влада Бахрейну повідомила, що про пошкодження трьох будівель у столиці Манамі та в Мухарраку внаслідок атаки безпілотників. Першу будівлю евакуювали, там пожежу ліквідували. Також зафіксовано один легкий випадок отруєння димом – допомогу надали на місці. Наразі на другому об'єкті тривають роботи з гасіння пожежі, а на третьому – оцінюють матеріальні збитки, спричинені падінням уламків перехопленої ракети.

Іранський дрон Shahed влучає в житловий будинок у Бахрейні: відео зняте зсередини будівлі

Своєю чергою іранські ЗМІ стверджують, що "Шахед" нібито влучив по головному командному штабу ВМС США у Бахрейні.

Заявлено як удар дрона по штабу американських сил у Бахрейні: дивіться відео

Деякі ЗМІ зазначають, що атакована на відео багатоповерхівка розташована поблизу американської військово-морської бази. До слова, це база П'ятої флотилії ВМС США. Вона вже була під іранським ударом вдень.

Атака на американську базу у Манамі: дивіться відео

