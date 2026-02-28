"Шахед" влучив у багатоповерхівку в Бахрейні: у мережі показали моторошне відео
- Іран атакував житлові будинки в Манамі.
- У мережі поширили відео влучання "Шахеда" по багатоповерхівці.
Іран атакує країни-союзники США на Близькому Сході. Вибухи лунають в ОАЕ, Катарі, Кувейті, Йорданії, а також Бахрейні.
Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило, що у столиці країни – Манамі – були атаковані кілька житлових будинків. На постраждалих об'єктах працюють рятувальники.
По чому влучив іранський "Шахед" у Манамі?
Тим часом очевидці поширюють у мережі моторошне відео прильоту іранського "Шахеду" по багатоповерхівці.
Удар по багатоповерхівці у Манамі: дивіться відео
Влада Бахрейну повідомила, що про пошкодження трьох будівель у столиці Манамі та в Мухарраку внаслідок атаки безпілотників. Першу будівлю евакуювали, там пожежу ліквідували. Також зафіксовано один легкий випадок отруєння димом – допомогу надали на місці. Наразі на другому об'єкті тривають роботи з гасіння пожежі, а на третьому – оцінюють матеріальні збитки, спричинені падінням уламків перехопленої ракети.
Іранський дрон Shahed влучає в житловий будинок у Бахрейні: відео зняте зсередини будівлі
Своєю чергою іранські ЗМІ стверджують, що "Шахед" нібито влучив по головному командному штабу ВМС США у Бахрейні.
Заявлено як удар дрона по штабу американських сил у Бахрейні: дивіться відео
Деякі ЗМІ зазначають, що атакована на відео багатоповерхівка розташована поблизу американської військово-морської бази. До слова, це база П'ятої флотилії ВМС США. Вона вже була під іранським ударом вдень.
Атака на американську базу у Манамі: дивіться відео
Що відомо про бойові дії на Близькому Сході?
Вранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну масштабну операцію проти Ірану, спрямовану на знищення його військового потенціалу та керівних осіб.
Ізраїль завдав по території Ірану десятки ударів. У відповідь Тегеран атакував не лише Ізраїль, а й американські бази у країнах Близького Сходу.
Так, під іранським ударом опинився міжнародний аеропорт Кувейту. Багато вибухів чули в Абу-Дабі. Там іранці нібито навмисне цілять саме по туристичних об'єктах.