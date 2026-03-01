Франція, Британія і Німеччина погрожують Ірану військовою відповіддю
- Іран завдає ракетні удари по військових об'єктах Німеччини, Франції та Британії на Близькому Сході.
- Ці три країни погрожують військовою відповіддю Ірану, якщо атаки не будуть припинені.
Іран атакує не лише американські бази на Близькому Сході. Тегеран завдає ударів по військових об'єктах й інших країн Європи. Серед них – Німеччина, Франція та Британія.
Ці три європейські країни оприлюднили спільну заяву, у якій засудили невибіркові ракетні удари Ірану по країнах Близького Сходу, які на нього не нападали.
Чому три країни Європи погрожують Ірану?
Безрозсудні іранські атаки спрямовані проти близьких союзників і становлять загрозу для нашого військового персоналу та наших громадян по всьому регіону,
– йдеться у спільній заяві.
Країни закликали Іран негайно зупинити удари. Інакше вони пообіцяли вжити необхідних заходів для захисту своїх інтересів та інтересів їхніх союзників у регіоні.
Франція, Британія і Німеччина натякнули, що їхня відповідь буде військовою. У координації зі США та союзниками в регіоні вони можуть взяти участь у знищенні спроможностей Ірану запускати ракети та дрони в місцях їхнього розміщення.
Нагадаємо, що вранці 1 березня Іран запустив ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки "невибірковою" є іранська відповідь.
Також під іранський удар потрапила французька база ВМС в Абу-Дабі. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що в ОАЕ під час атаки дронами був уражений ангар на французькій базі, яка розташована поруч із еміратською базою у Абу‑Дабі. За словами французького лідера, пошкодження є лише незначними. Повідомлень про постраждалих немає.
Увечері Іран випустив балістичні ракети та безпілотники по військових базах у Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесвер. Удари були спрямовані по багатонаціональній базі поблизу Ербіля та німецькій базі Аль-Азрак. Засоби ППО перехопили ракети та дрони, жоден німецький військовий не постраждав, один американець отримав незначне поранення від уламків. Бундесвер уже скорочує особовий склад у регіоні та планує евакуацію солдатів із Йорданії, коли це стане безпечно.
Що відомо про події на Близькому Сході?
- Тривалий час між США та Іраном йшли переговори щодо ядерної програми останнього. Угоди досягти не вдалося, тому Вашингтон ухвалив рішення про те, аби військовим шляхом знищити ракетний потенціал Ірану.
- 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану, завдавши по його території потужних авіаударів. Під час цих нальотів загинула велика кількість іранського керівництва, зокрема аятола Алі Хаменеї.
- Іран у відповідь атакував американські бази у кількох країнах Близького Сходу. Також Тегеран обіцяв помститися за смерть верховного лідера, анонсував найбільш руйнівну в історії наступальну операцію.
- 1 березня Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану просить його відновити переговори. За словами президента США, він відповів згодою.