Полковник запасу ЦАХАЛ розповів, на які цілі Іран спрямовує ракети та дрони

На Близькому Сході не вщухає конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Ізраїльські міста продовжують перебувати під атакою іранських ракет та безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог та полковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, наголосивши, якої шкоди завдали удари Ірану по ізраїльській території. Також Ізраїль, імовірно, знищив іранський завод з виробництва "Шахедів".

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Найбільше постраждав центр країни

Зайден наголосив, що жителі Ізраїля через інтенсивні атаки Ірану часто перебувають у бомбосховищах.

Іран (15 червня – 24 Канал) запустив приблизно 20 ракет. Всі були збиті вранці. Також вночі та вдень були БпЛА – переважно на півночі країни,

– підкреслив він.

Очікується, за його словами, на новий розвиток подій, і через атаки ізраїльтянам знову доведеться йти до бомбосховищ.

Впродовж останніх днів внаслідок іранських атак є загиблі та поранені. Також десятки жителів Ізраїля вважаються зниклими безвісти.

Найбільше постраждав центр країни – міста Тель-Авів, наше місто Бат-Ям. В нашому районі майже закінчили пошуки. Всі люди, а також тіла загиблих знайшлися. Люди, що дістали поранення, перебувають у лікарнях,

– зазначив полковник запасу ЦАХАЛ.

Йдеться, за його інформацією, про близько 100 людей, що зазнали різного ступеня поранення. Також 13 людей, на жаль, загинуло.

Також іранці здійснюють постійні спроби пройти через кордон на півночі та на півдні і вдарити по військових базах,

– пояснив Аріє Зайден.

Зрозуміло, що кожний такий удар був спрямований на військову базу. В Тель-Авіві – на Генеральний штаб, також на розташовану біля Рішон-ле-Ціону та на інші.

Проте ЦАХАЛ, за словами політолога, знає що робити в таких ситуаціях. Зокрема, застосовується маскування, частини можуть передислоковувати. Загалом це професійні навички, які мають представники ЦАХАЛ.

Зазначимо, що під час атаки Ірану та Ізраїль проти ночі 15 червня у місті Бат-Ям загинула українська родина з Одеси – бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників. Відомо, що сім'я приїхала до Ізраїля на лікування доньки.