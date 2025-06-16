Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог и полковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, подчеркнув, какой вред нанесли удары Ирана по израильской территории. Также Израиль, предположительно, уничтожил иранский завод по производству "Шахедов".

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Больше всего пострадал центр страны

Зайден отметил, что жители Израиля из-за интенсивных атак Ирана часто находятся в бомбоубежищах.

Иран (15 июня – 24 Канал) запустил примерно 20 ракет. Все были сбиты утром. Также ночью и днем были БПЛА – преимущественно на севере страны,

– подчеркнул он.

Ожидается, по его словам, новое развитие событий, и из-за атак израильтянам снова придется идти в бомбоубежища.

В течение последних дней в результате иранских атак есть погибшие и раненые. Также десятки жителей Израиля считаются пропавшими без вести.

Больше всего пострадал центр страны – города Тель-Авив, наш город Бат-Ям. В нашем районе почти закончили поиски. Все люди, а также тела погибших нашлись. Люди, получившие ранения, находятся в больницах,

– отметил полковник запаса ЦАХАЛ.

Речь идет, по его информации, об около 100 человек, получивших различной степени ранения. Также 13 человек, к сожалению, погибли.

Также иранцы осуществляют постоянные попытки пройти через границу на севере и на юге и ударить по военным базам,

– объяснил Арие Зайден.

Понятно, что каждый такой удар был направлен на военную базу. В Тель-Авиве – на Генеральный штаб, также на расположенную возле Ришон-ле-Циона и на другие.

Однако ЦАХАЛ, по словам политолога, знает что делать в таких ситуациях. В частности, применяется маскировка, части могут передислоцировать. В общем это профессиональные навыки, которые имеют представители ЦАХАЛ.

Отметим, что во время атаки Ирана и Израиля в ночь на 15 июня в городе Бат-Ям погибла украинская семья из Одессы – бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников. Известно, что семья приехала в Израиль на лечение дочери.