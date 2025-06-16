Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на армию обороны Израиля.

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Иран атакует ракетами Израиль

Израильские войска обнаружила ракеты, которые летят в их направление, запущенные из Ирана. В армии обороны Израиля заявили, что задействованы оборонительные системы для перехвата воздушных целей.

Впоследствии в нескольких районах на севере Израиля раздавались сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана.

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Напомним, что Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана в ночь на 13 июня. С тех пор атаки между странами не утихают. Добавим, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что нанес удары по Ирану, чтобы предотвратить "ядерный холокост".

К слову, лидер Франции Эммануэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа относительно посредничества Владимира Путина между Израилем и Ираном. По мнению французского лидера, у России нет достаточно авторитета для соответствующих посреднических усилий.