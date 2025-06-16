Про це пише 24 Канал з посиланням на армію оборони Ізраїлю.

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Іран атакує ракетами Ізраїль

Ізраїльські війська виявила ракети, які летять в їхній напрямок, запущені з Ірану. В армії оборони Ізраїлю заявили, що задіяні оборонні системи для перехоплення повітряних цілей.

Згодом в кількох районах на півночі Ізраїлю лунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану.

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Нагадаємо, що Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану у ніч на 13 червня. Відтоді атаки між країнами не вщухають. Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що завдав ударів по Ірану, щоб запобігти "ядерному голокосту".

До слова, лідер Франції Еммануель Макрон відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо посередництва Владіміра Путіна між Ізраїлем та Іраном. На думку французького лідера, у Росії немає вдосталь авторитету для відповідних посередницьких зусиль.