Війна в тіні: Саудівська Аравія завдала таємного удару по Ірану, – Reuters

Саудівська Аравія наприкінці березня здійснила серію неофіційних авіаударів по території Ірану у відповідь на атаки по об'єктах країни. На тлі ескалації конфлікту Тегеран атакував країни Перської затоки та перекрив Ормузьку протоку.

Проте, жодна зі сторін офіційно не підтверджує можливу атаку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Що відомо про можливі удари Саудівської Аравії по території Ірану?

За інформацією агентства, удари завдала саудівська авіація. Один із західних чиновників схарактеризував ці дії як відповідь "за принципом око за око". Водночас офіційно цілі атак не розкривалися. У Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії не підтвердили інформацію про удари, а Іран відмовився від коментарів.

На тлі загострення ситуації конфлікт поступово виходить за межі протистояння Ірану та Ізраїлю. Після американських та ізраїльських ударів по Ірану Тегеран почав атакувати об'єкти в країнах Перської затоки, зокрема американські бази, аеропорти та нафтову інфраструктуру. Крім того, Іран перекрив Ормузьку протоку, що вплинуло на глобальну торгівлю енергоносіями та посилило напруженість у регіоні.

За даними ЗМІ, до жорсткішої позиції щодо Тегерана також долучилися Об'єднані Арабські Емірати. Попри обмін ударами, Ер-Ріяд паралельно продовжував дипломатичні контакти з Іраном. Джерела повідомляють, що після серії атак сторони розпочали переговори щодо зниження напруженості.

Представники Саудівської Аравії заявили про підтримку деескалації заради стабільності на Близькому Сході. Один із іранських чиновників також підтвердив існування неформального порозуміння між Тегераном та Ер-Ріядом, спрямованого на недопущення подальшого розширення конфлікту в регіоні.

Варто зазначити, що переговори між США та Іраном про завершення війни тривають. Проте, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що не варто очікувати проривних результатів, але угоду зрештою мали б укласти. Затримання укладання мирної угоди буде спричиняти погіршення ситуації навколо Ормузької протоки, яка є критично важливою для світової безпеки.

Чому припинення бойових дій на Близькому Сході є важливим для світової безпеки?

Стабільність на Близькому Сході має велике значення для світової економіки та безпеки. Регіон забезпечує близько третини світового видобутку нафти, а через Суецький канал і Ормузьку протоку проходять ключові маршрути постачання енергоносіїв. Тому будь-яка ескалація конфліктів одразу впливає на ціни на пальне та міжнародну торгівлю.

Атаки на судна у водах Близького Сходу порушують логістику, збільшують витрати на перевезення та затримують поставки товарів. Водночас напруженість навколо іранської ядерної програми підвищує ризики масштабного конфлікту за участю великих держав.

Крім того, війни та нестабільність у регіоні сприяють поширенню тероризму, гуманітарним кризам і хвилям міграції, що створює додатковий соціальний і політичний тиск на країни Європи та світу.

Іран продовжує завдавати удари по країнах Близького Сходу?

10 травня Системи протиповітряної оборони ОАЕ знищили два іранські безпілотники, запущені з території Ірану. За офіційними даними, внаслідок інциденту жертв і постраждалих не було. З початку конфлікту сили ППО Об'єднаних Арабських Еміратів перехопили тисячі повітряних цілей, однак окремі атаки все ж призвели до загибелі 11 людей та поранення понад 230 цивільних.

Зокрема, 5 травня Іран здійснив комбінований удар із використанням балістичних і крилатих ракет, а також дронів. Системи ППО ОАЕ працювали над перехопленням цілей та намагалися мінімізувати наслідки атаки.

Напередодні, 4 травня, Іран завдав ракетного удару по емірату Фуджейра, де після влучання спалахнула пожежа на одному з нафтових об'єктів.