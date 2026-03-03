Американці розтрощили низку іранських засобів ППО та пускових установок

Військові США продовжують операцію проти Ірану, розпочату 28 лютого. Американські сили змогли знищити значну частину іранських засобів ППО та майданчиків для запуску балістичних ракет та дронів.

Відповідне повідомлення з'явилося 3 березня на сторінці Центрального командування ЗС США (CENTCOM) в Х, що відповідають за ситуацію на Близькому Сході.

Актуально США можуть воювати вічно: Трамп розповів про "безкінечні" запаси американської зброї

Що відомо про знищення іранської зброї?

Військові США змогли розгромити об'єкти командування та управління Корпусу вартових ісламської революції, іранські засоби протиповітряної оборони, пускові майданчики для ракет і безпілотників. Йдеться також про військові аеродроми, по яких так само завдають ударів.

Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти безпосередніх загроз, що виходять з боку іранського режиму,

– йдеться у повідомленні CENTCOM.

Американці проводять операцію проти Ірану: дивіться фото CENTCOM

Зазначимо, напередодні, 2 березня, повідомлялося про знищення іранського флоту. США змогли потопити всі 11 кораблів Ірану в Оманській затоці.

Як відповідає Іран?