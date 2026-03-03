Американці розтрощили низку іранських засобів ППО та пускових установок
- Американські військові продовжують завдавати ударів по Ірану.
- Знищено, зокрема, пускові установки й засоби ППО.
Військові США продовжують операцію проти Ірану, розпочату 28 лютого. Американські сили змогли знищити значну частину іранських засобів ППО та майданчиків для запуску балістичних ракет та дронів.
Відповідне повідомлення з'явилося 3 березня на сторінці Центрального командування ЗС США (CENTCOM) в Х, що відповідають за ситуацію на Близькому Сході.
Що відомо про знищення іранської зброї?
Військові США змогли розгромити об'єкти командування та управління Корпусу вартових ісламської революції, іранські засоби протиповітряної оборони, пускові майданчики для ракет і безпілотників. Йдеться також про військові аеродроми, по яких так само завдають ударів.
Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти безпосередніх загроз, що виходять з боку іранського режиму,
– йдеться у повідомленні CENTCOM.
Американці проводять операцію проти Ірану: дивіться фото CENTCOM
Зазначимо, напередодні, 2 березня, повідомлялося про знищення іранського флоту. США змогли потопити всі 11 кораблів Ірану в Оманській затоці.
Як відповідає Іран?
Після початку американсько-ізраїльської операції Іран атакував низку держав на Близькому Сході, де розташовувалися військові бази США. Вибухи прогриміли, зокрема, у Бахрейні, ОАЕ, Катарі.
У ніч проти 2 березня два іранські дрони влучили безпосередньо в будівлю американського посольства в Саудівській Аравії. Ще два безпілотники вразили об'єкти в межах дипломатичного кварталу Ер-Ріяда та прилеглі території. Аналогічна атака зафіксована на посольство США в Кувейті.
Раніше Іран запускав дрони й у бік Кіпру, де розташована авіабаза Великої Британії.
Корпус вартових ісламської революції офіційно заявив про готовність заблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20 % світового нафтового експорту. Водночас за даними США, судноплавство триває в нормальному режимі, ознак мінування чи посиленого іранського патрулювання не виявлено.
Військові аналітики зазначають, що Іран володіє сотнями балістичних ракет середньої дальності. Замість розпорошення зусиль по багатьох країнах Тегеран може зосередити удари на кількох ключових цілях. Військовий експерт Роман Світан висловився стосовно того, чи атакуватиме Іран Європу й до яких країн можуть дістати його ракети.