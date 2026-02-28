Кількість жертв після удару по школі в Ірані зросла до 51 людини, – ЗМІ

В Ірані зросла кількість жертв внаслідок влучання по школі для дівчат. За останніми даними ЗМІ, загинула 51 людина, ще десятки отримали поранення.

Раніше медіа повідомляли про 40 загиблих і 48 поранених, однак цифри уточнили після розбору завалів та ідентифікації тіл. Про це повідомляє Yeni İzmir з посиланням на місцеву владу та екстрені служби.

Що відомо про удар по шкоді для дівчат?

За повідомленнями іранських ЗМІ, влучання припало безпосередньо по території школи для дівчат в місті Мінаб, іранської провінції Хормозган, що на півдні країни. У момент атаки в закладі тривали заняття.

Будівля зазнала значних руйнувань: частина конструкцій обвалилася, що значно ускладнило проведення рятувальної операції. Медики надавали допомогу постраждалим просто на місці, після чого їх транспортували до лікарень.

Офіційні особи Ірану назвали інцидент "трагедією" та повідомили про початок розслідування обставин удару.

За попередніми даними, поранення отримали десятки людей. Раніше йшлося про 48 травмованих, однак точна кількість постраждалих може змінюватися, оскільки частина людей самостійно звертається до медзакладів.

Серед поранених є діти. Декілька пацієнтів перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?