Кількість жертв після удару по школі в Ірані зросла до 51 людини, – ЗМІ
- Кількість жертв після удару по школі в Ірані зросла до 51 людини, ще десятки отримали поранення.
- Інцидент стався в школі для дівчат у місті Мінаб, будівля зазнала значних руйнувань, а офіційні особи почали розслідування.
В Ірані зросла кількість жертв внаслідок влучання по школі для дівчат. За останніми даними ЗМІ, загинула 51 людина, ще десятки отримали поранення.
Раніше медіа повідомляли про 40 загиблих і 48 поранених, однак цифри уточнили після розбору завалів та ідентифікації тіл. Про це повідомляє Yeni İzmir з посиланням на місцеву владу та екстрені служби.
Дивіться також Через війну між США й Іраном Києву може не вистачити ППО, – Financial Times
Що відомо про удар по шкоді для дівчат?
За повідомленнями іранських ЗМІ, влучання припало безпосередньо по території школи для дівчат в місті Мінаб, іранської провінції Хормозган, що на півдні країни. У момент атаки в закладі тривали заняття.
Будівля зазнала значних руйнувань: частина конструкцій обвалилася, що значно ускладнило проведення рятувальної операції. Медики надавали допомогу постраждалим просто на місці, після чого їх транспортували до лікарень.
Офіційні особи Ірану назвали інцидент "трагедією" та повідомили про початок розслідування обставин удару.
За попередніми даними, поранення отримали десятки людей. Раніше йшлося про 48 травмованих, однак точна кількість постраждалих може змінюватися, оскільки частина людей самостійно звертається до медзакладів.
Серед поранених є діти. Декілька пацієнтів перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
Яка зараз ситуація на Близькому Сході?
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати розпочали масштабну операцію проти режиму Ірану. Він підкреслив, що Іран не може мати ядерної зброї.
Ізраїльські удари по Ірану були спрямовані проти високопоставлених іранських посадовців, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана. Іранське джерело повідомило про загибель кількох командирів Корпусу вартових ісламської революції та іранських політиків, але офіційного підтвердження з боку Ірану немає.
28 лютого в ОАЕ пролунали вибухи в Дубаї та Абу-Дабі через іранські балістичні ракети, більшість з яких перехопила ППО. Міністерство оборони ОАЕ засудило атаку як порушення суверенітету, заявивши про право на відповідь, а кілька авіакомпаній призупинили рейси через небезпеку.