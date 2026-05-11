Не піде шляхом Орбана: у Мадяра обіцяють, що Угорщина не шантажуватиме ЄС

Нещодавно в Угорщині прийшов до влади новий уряд на чолі з Петером Мадяром. Міністерка закордонних справ Анна Орбан виступила на брифінгу, де розповіла, чи блокуватиме Угорщина рішення ЄС щодо України.

Нова угорська влада налаштована покращити відносини з Європейським Союзом. Про це повідомляє Bloomberg.

Що обіцяє уряд Мадяра?

Нова влада хоче відновити довіру партнерів з ЄС та НАТО. Про це у понеділок, 11 травня, заявила нова міністерка закордонних справ Аніта Орбан.

За її словами, останніми роками Угорщина занадто часто була проблемою в прийнятті рішень в Європі. Напередодні виборів, Віктор Орбан зі своїм урядом використав вето, щоб заблокувати передачу кредиту, в розмірі 90 мільярдів євро, Україні для протистояння російській агресії.

Ми (Угорщина – 24 Канал) використовували вето не як крайній захід, а як політичний театр,

– схарактеризувала політику попереднього прем'єра Аніта Орбан.

Вона сказала, що пріоритетом прем'єр-міністра Петера Мадяра буде відновлення доступу Будапешта до десятків мільярдів фінансування Європейського Союзу, яке було призупинено за попереднього уряду через проблеми з верховенством права. Розблокування коштів для Угорщини є не лише однією з головних передвиборчих обіцянок партії "Тиса", а й основною надією на покращення економіки, яка була у важкому становищі за останні три роки.

Аніта Орбан також заявила, що новий уряд планує посилити незалежність суддів і покращити нагляд за державними витратами. Угорщина підтримуватиме більш тісну інтеграцію України до ЄС, але лише в рамках власних національних інтересів. Політикиня розповіла, що новий уряд продовжить політику свого попередника щодо вимог подальших прав для етнічної угорської меншини України в Закарпатській області.

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу розповів, що керівники угорських організацій на Закарпатті КМКС і УМДС тривалий період були підлеглими до угорського прем'єра Віктора Орбана і просували всі його наративи, зокрема антиукраїнські тези щодо нібито утиску на Закарпатті угорської нацменшини.

Якою буде політика Мадяра щодо України?