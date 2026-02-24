Угорщина передумала припиняти експорт світла Україні: аналітик назвав вагому причину
- Угорщина вирішила не припиняти постачання електроенергії Україні, побоюючись негативних наслідків для угорців на Закарпатті.
- Політичний експерт Андрій Городницький пояснив, з чим пов'язана зміна риторики Угорщини.
Угорщина напередодні погрожувала припинити постачання електроенергії Україні через зупинку транзиту нафтопроводом "Дружба". Проте глава МЗС Петер Сіярто заявив, що країна діятиме обережно щодо постачання електроенергії, адже на Закарпатті живуть угорці, які також можуть постраждати від дій Будапешта.
Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький пояснив у розмові з 24 Каналом, з чим пов'язана різка зміна риторики Угорщини щодо України. Він зазначив, чому керівництво Угорщини та Словаччини зацікавлено у постачанні саме російських енергоносіїв.
Чому Будапешт передумав погрожувати Києву?
Городницький наголосив заяви Сіярто щодо припинення постачання електроенергії для України стали гарною "поживою" для опозиції. Тому що можна боротися з українською владою та розповідати, яка вона погана та корупційна. Однак коли йдеться про те, що без світла можуть залишитися пересічні громадяни України, зокрема етнічні угорці, це вже серйозна проблема.
Керівництву Угорщини вже почали закидати, зокрема представники опозиційної партії "Тиса", що вони ненавидять українців. Тому угорський уряд, враховуючи контекст передвиборчої кампанії, вирішив це питання не чіпати,
– зазначив політичний експерт.
Крім того, європейці натякнули Угорщині, що можуть забрати кошти, які планували їй виділити. В цьому сенсі Брюссель став жорсткішим, і це правильно. Так само жорстко, на його думку, треба поводитись і з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який теж погрожував припинити постачання електроенергії Україні.
"Водночас зараз склалася важка ситуація в Росії і ще зачепили за живе Фіцо та Орбана, які заробляють величезні кошти на постачання російської нафти та нафтопродуктів. За деякими підрахунками від 500 тисяч до 1 мільярда євро в рік отримують їхні компанії. І вони не хочуть втрачати ці кошти", – наголосив Андрій Городницький.
Варто знати. Україна запропонувала ЄС використовувати замість пошкодженого під час російської атаки 27 січня 2026 року нафтопроводу "Дружба" для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину нафтогін "Одеса-Броди". Йдеться про організацію альтернативної логістики або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів ЄС.
Угорщині та Словаччині було запропоновано постачання нафти по трубопроводу "Одеса – Броди". Але їм це не цікаво, тому що, на думку політичного експерта, від російської нафти вони, імовірно, мають відкат.
Як Угорщина та Словаччина тиснуть на Україну?
Після російського обстрілу зазнав пошкоджень нафтопровід "Дружба", по якому постачалась нафта в Угорщину та Словаччину. Будапешт звинуватив Київ у тому, що він буцімто не відновив роботу "Дружби" з політичних міркувань.
Через це Угорщина спочатку заявила про припинення постачання дизельного пального до України. Потім вслід за прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який пригрозив не надавати Києву електроенергію, з такою самою заявою виступив Віктор Орбан.
Крім того, Угорщина наголосила про блокування кредиту ЄС для України у 90 мільярдів євро та 20-го пакету санкції проти Росії.
Однак 22 лютого Сіярто зробив заяву про необхідність "бути обережними" щодо ухвалення питання припинення постачання електроенергії Україні. Він пояснив це рішення тим, що на території Закарпаття проживають етнічні угорці, яких також торкнуться обмеження з боку Будапешту. Глава МЗС зазначив, що Угорщина не сперечається з народом, у неї виникло непорозуміння з українською владою.