Вгадайте, хто цьому радіє, – Туск відреагував на блокування Орбаном 90 мільярдів для України

Угорщина заблокувала кредит у 90 мільярдів євро для України від ЄС. На це відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він 21 лютого опублікував свою реакцію на сторінці в X.

Що сказав Туск?

На тлі останніх подій, Туск поставив риторичне питання, натякаючи, що залишиться задоволеним цим.

Прем'єр-міністр Орбан щойно заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський намагається заблокувати SAFE, що означає гроші на оборону та польську збройову промисловість. Вгадайте, хто цьому радіє?

– написав він.

Орбан теж не забарився зі своєю відповіддю.

Він заявив Туску, що несе відповідальність за угорський народ та за Угорщину.

"Якщо хтось їм шкодить, мій обов'язок – захищати їх. Так буде і зараз", – написав угорський прем'єр в X.

Насамкінець він додав, що поки президент Зеленський не відновить поставки нафти, він не повинен очікувати жодної підтримки від Угорщини.

Що передувало?