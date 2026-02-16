Укр Рус
Геополітика Європа Сіярто заявив, що Будапешт готовий прийняти мирний саміт щодо України
16 лютого, 21:58
3

"Завжди підтримувала мирні зусилля": Угорщина заявила про готовність прийняти мирний саміт

Софія Рожик
Основні тези
  • Сіярто заявив, що Угорщина готова прийняти мирний саміт щодо України.
  • Угорщина нібито з самого початку "підтримувала мирні зусилля Дональда Трампа".

16 лютого глава МЗС Угорщини Сіярто зустрівся державним секретарем США Рубіо. Серед іншого вони обговорювали й Україну.

Опісля Сіярто опублікував допис на своїй сторінці в X.

Дивіться також Не готові прощатися з Росією: Угорщина та Словаччина "підуть до суду" через рішення ЄС 

Що заявив Сіярто?

Угорський міністр заявив, що обговорив з американською сторону "перспективи миру в Україні".

Угорщина – єдина країна в Європі, яка з самого початку підтримувала мирні зусилля Дональда Трампа. Ми не постачали зброю, тримали дипломатичні канали відкритими,
– написав Сіярто.

Тож з огляду на це Угорщина, відома своєю проросійською позицією, вирішила, що готова провести "мирний саміт".

Останні гучні заяви Угорщини