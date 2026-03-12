Угорська делегація прибула в Україну: Орбан дав настанови та порадив "бути ввічливими"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека "бути ввічливим" під час візиту до України, а також доручив оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Відповідний допис Орбан опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Які "завдання" дав Орбан?

Під час відеодзвінка Віктор Орбан дав настанови посадовцю, який напередодні з делегацією прибув до України.

Угорський прем'єр порадив Габору Цепеку постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими". За словами Орбана, наразі важливо показати всім, що угорці нібито "хотіли домовитися" з Україною.

Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом з ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти,

– наголосив глава уряду Угорщини.

Окрім цього, Орбан закликав свою делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба", попередньо домовившись або з українцями, або "через високе посольство".

Габор Цепек також зазначив, що делегація має шанс досягнути прогресу, оскільки вони проведуть переговори з представниками США та дипломатами ЄС.

Нагадаємо, в середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану. Напередодні візиту угорці також мали зустріч із представниками словацького енергетичного ринку та уряду у Братиславі.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України заявили, що групу людей, які прибули з Угорщини, не можна називати "делегацією", адже в Україні вона не має офіційного статусу і для неї не заплановано жодних офіційних зустрічей.

Що відбувається з нафтопроводом "Дружба"?