Україна матиме сильні гарантії безпеки та велику економічну вигоду, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна матиме сильні гарантії безпеки. Також він каже, що Київ отримає значні економічні вигоди.

До гарантій будуть залучені європейці, каже Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Зеленського і Трампа для преси.

Що заявив Трамп про гарантії безпеки Україні?

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки. До них, за його словами, будуть "активно залучені" європейці.

Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими, і вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди,

– сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що Україна матиме "велику економічну вигоду" по закінченню війни.

Існують також великі економічні вигоди для України. Їм потрібно багато відбудувати, і є багато багатств, які можна отримати. Вони потенційно мають велике багатство,

– каже президент США.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що у межах мирного плану обговорюється великий блок щодо відновлення України. Йдеться про залучення 700 – 800 мільярдів доларів інвестицій.

