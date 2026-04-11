Рух від США: Politico вбачають нову стратегію у візиті Зеленського в Туреччину та Сирію

Візит Володимира Зеленського до Туреччини та Сирії міг видатися дещо несподіваним. Та водночас він дуже логічний. Ідеться про нову стратегію України.

Про це повідомляє Politico. Журналісти зауважили: тепліші зв'язки між Україною та Туреччиною також врівноважують союз між Іраном та Росією.

Навіщо Україні дружба з Туреччиною?

Союз України зі США непевний, мирні переговори в глухому куті. А тому Україна прагне зміцнити свої оборонні та дипломатичні зв'язки з Туреччиною та Сирією.

Українські чиновники кажуть, що Києву потрібні союзники не лише для продовження мирних переговорів з Росією, але й друзі, які підтримуватимуть територіальну цілісність та незалежність України. Це зміцнило б Київ у той час, коли його союз зі США за часів Дональда Трампа похитнувся,

– ідеться в статті.

Туреччина традиційно веде подвійну гру. Хоча Анкара продає зброю Україні, вона не надає військової допомоги, а країну радо відвідують російські туристи. Водночас президент країни Реджеп Таїп Ердоган не раз пропонував надати Україні та Росії переговорний майданчик.

Частина регіональної політики Зеленського – потепління відносин з Туреччиною. А також використання Сирії як можливості.

Цікаво! Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос наголосив, що Ердоган – це головний зовнішній патрон нової сирійської влади. Тож український президент "фактично прийшов до Дамаска з турецьким благословенням, що радикально підвищує статус і довіру до цього візиту з боку аш-Шараа". Такі дії України розривають геополітичний шаблон, бо це вперше президент України у війні особисто їде до арабської столиці, яка ще півтора року тому була союзником Москви.

Туреччина важливий геополітичний гравець. Це одна з головних держав у Чорноморському регіоні та на Близькому Сході. У неї потужна збройна промисловість і друга за величиною армія в НАТО. А ще "жвавий інтерес до справ своїх сусідів".

Зараз на Близькому Сході нестабільно через війну в Ірані, регіональні держави шукають нових альянсів, логістичних, військових та енергетичних угод. І Україна майстерно розігрує цю карту. Анкара теж має свою вигоду. Вона не хоче, щоб Росія контролювала більшу частину Чорного моря, каже Сонер Чагаптай, директор турецької дослідницької програми у Вашингтонському інституті політики Близького Сходу.

Зверніть увагу! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив в ефірі 24 Каналу, що Україна має посилити свій вплив на Близькому Сході – у тому числі через засоби військового стримування.

Про що домовилися Україна, Туреччина та Сирія?