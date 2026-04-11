Рух від США: Politico вбачають нову стратегію у візиті Зеленського в Туреччину та Сирію
- Візит Зеленського до Туреччини та Сирії є частиною нової стратегії України для зміцнення оборонних і дипломатичних зв'язків.
- Тепліші стосунки з Туреччиною як важливим геополітичним гравцем у Чорноморському регіоні врівноважують союз Ірану та Росії.
Візит Володимира Зеленського до Туреччини та Сирії міг видатися дещо несподіваним. Та водночас він дуже логічний. Ідеться про нову стратегію України.
Про це повідомляє Politico. Журналісти зауважили: тепліші зв'язки між Україною та Туреччиною також врівноважують союз між Іраном та Росією.
Навіщо Україні дружба з Туреччиною?
Союз України зі США непевний, мирні переговори в глухому куті. А тому Україна прагне зміцнити свої оборонні та дипломатичні зв'язки з Туреччиною та Сирією.
Українські чиновники кажуть, що Києву потрібні союзники не лише для продовження мирних переговорів з Росією, але й друзі, які підтримуватимуть територіальну цілісність та незалежність України. Це зміцнило б Київ у той час, коли його союз зі США за часів Дональда Трампа похитнувся,
– ідеться в статті.
Туреччина традиційно веде подвійну гру. Хоча Анкара продає зброю Україні, вона не надає військової допомоги, а країну радо відвідують російські туристи. Водночас президент країни Реджеп Таїп Ердоган не раз пропонував надати Україні та Росії переговорний майданчик.
Частина регіональної політики Зеленського – потепління відносин з Туреччиною. А також використання Сирії як можливості.
Показуємо Сирію на карті світу
Цікаво! Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос наголосив, що Ердоган – це головний зовнішній патрон нової сирійської влади. Тож український президент "фактично прийшов до Дамаска з турецьким благословенням, що радикально підвищує статус і довіру до цього візиту з боку аш-Шараа". Такі дії України розривають геополітичний шаблон, бо це вперше президент України у війні особисто їде до арабської столиці, яка ще півтора року тому була союзником Москви.
Туреччина важливий геополітичний гравець. Це одна з головних держав у Чорноморському регіоні та на Близькому Сході. У неї потужна збройна промисловість і друга за величиною армія в НАТО. А ще "жвавий інтерес до справ своїх сусідів".
Зараз на Близькому Сході нестабільно через війну в Ірані, регіональні держави шукають нових альянсів, логістичних, військових та енергетичних угод. І Україна майстерно розігрує цю карту. Анкара теж має свою вигоду. Вона не хоче, щоб Росія контролювала більшу частину Чорного моря, каже Сонер Чагаптай, директор турецької дослідницької програми у Вашингтонському інституті політики Близького Сходу.
Про що домовилися Україна, Туреччина та Сирія?
"Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", – написав Володимир Зеленський 5 квітня за підсумками зустрічі у Дамаску з Ердоганом і президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.
У Києві знову відкриють посольство Сирії. Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин сторони підписали у вересні 2025 у Нью-Йорку.
Україна пропонує Дамаску постачання пшениці в обмін на сирійські фосфати за зниженими цінами. Це буде нова модель економічної співпраці.
У статті Politico цитують слова речника МЗС Георгія Тихого, який сказав: альянс Україна – Туреччина – Сирія може гарантувати стабільність між Чорним та Середземним морями, а це безпечний зв'язок між Європою, Чорноморським регіоном та Близьким Сходом.