В Естоїі відповіли, хто винний у тому, що українські дрони залітають до країн Балтії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що інциденти з падінням українських дронів у країнах Балтії є прямим наслідком агресії Росії. Він висловив розуміння, що інциденти з дронами є лише побічними ефектами ефективної української оборони

Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві разом із міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, пише "Укрінформ".

Як в Естонії коментують прильоти українських дронів до країн Балтії?

Певкур нагадав, що в ніч на середу безпілотник, який виконував завдання проти цілей у Ленінградській області, збився з курсу та врізався у димову трубу електростанції в Аувері. Подібний випадок стався і в Латвії, де також зафіксували падіння українського дрона.

Через інцидент в Естонії на певний час переривалося електропостачання. Водночас міністр наголосив, що відповідальність за такі ситуації лежить не на Україні, адже вона лише обороняється від агресії.

Окремо він звернув увагу на вплив ситуації на Близькому Сході на нафтові ринки. За його словами, зростання цін на нафту фактично означає додаткові доходи для Росії, які вона спрямовує на ведення війни.

Україна робить дуже багато, щоб обмежити можливості Росії в цьому напрямку, і ми повинні це усвідомлювати. Звісно, іноді виникають такі побічні ефекти. Але це не означає, що ми повинні в будь-який спосіб розглядати обмеження підтримки України, адже Україна бореться також і за нашу свободу,

– наголосив міністр.

Українські дрони залітали до країн Балтії