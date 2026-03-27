Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві разом із міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, пише "Укрінформ".
Певкур нагадав, що в ніч на середу безпілотник, який виконував завдання проти цілей у Ленінградській області, збився з курсу та врізався у димову трубу електростанції в Аувері. Подібний випадок стався і в Латвії, де також зафіксували падіння українського дрона.
Через інцидент в Естонії на певний час переривалося електропостачання. Водночас міністр наголосив, що відповідальність за такі ситуації лежить не на Україні, адже вона лише обороняється від агресії.
Окремо він звернув увагу на вплив ситуації на Близькому Сході на нафтові ринки. За його словами, зростання цін на нафту фактично означає додаткові доходи для Росії, які вона спрямовує на ведення війни.
Україна робить дуже багато, щоб обмежити можливості Росії в цьому напрямку, і ми повинні це усвідомлювати. Звісно, іноді виникають такі побічні ефекти. Але це не означає, що ми повинні в будь-який спосіб розглядати обмеження підтримки України, адже Україна бореться також і за нашу свободу,
– наголосив міністр.
Українські дрони залітали до країн Балтії
У Латвії впав і вибухнув невідомий дрон, що залетів з боку Росії, його виявили латвійські військові. Він може бути українським.
Тим часом в Естонії також заявили, що виявили дрон. Він врізався у трубу Аувереської електростанції. Втім, пошкодження несерйозні, станція продовжує роботу.
У Литві раніше знайшли невідомий безпілотник, який, за інформацією влади країни, є українським. Він залетів з Білорусі і впав у озеро без наслідків.
Це, за даними служб, один з безпілотників, що летів до порту Приморськ, де був атакований термінал "Транснефть – порт Приморск" – ключовий нафтовий термінал Росії на узбережжі Балтійського моря.