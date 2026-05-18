Про це пише ERR.

Як естонці вчаться захищатися від дронів?

Під час маневрів естонські військові відпрацьовують нові бойові навички та опановують техніку, яка нещодавно надійшла на озброєння Сил оборони країни.

За словами сержанта Міхкеля Плакка, військові будують спеціальні захисні укриття для бойових машин, які мають зменшити їхню вразливість під час атак дронів. Такі інженерні споруди також зводять для самохідних гаубиць K9, і, як зазначають військові, це потребує спеціальних навичок і підготовки.

Командувач навчань полковник Арон Кальмус зазначив, що цього року в маневрах залучено понад 500 безпілотників, а також випробовуються розробки виробників дронів у максимально наближених до бойових умовах. Окремо відпрацьовується будівництво Балтійської оборонної лінії та взаємодія з союзниками, зокрема на території Північної Латвії.

Військові попереджають, що наступного тижня активна фаза навчань посилиться: у регіонах може спостерігатися більше військової техніки та дронів, а на дорогах діятимуть тимчасові обмеження руху.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що в країнах Балтії усвідомлюють загрозу від Кремля. За словами експерта, зараз балтійські держави намагаються знайти контакт з росіянами, аби отримати гарантію, що нападу не буде, що є помилкою.

Чи дійсно Росія готується напасти на Естонію та інші країни Балтії?

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може планувати напад на Україну або країни Балтії, тож готує велику мобілізацію. За словами українського лідера, НАТО доведеться реагувати, якщо напад буде на Балтію.

Джерело з-поміж офіційних органів Естонії повідомило у коментарі 24 Каналу, що Таллінн вважає заяви про можливе російське вторгнення дезінформацією. Наразі у країні не бачить безпосередньої загрози з боку Росії, але уважно стежать за ситуацією на кордоні.

Водночас адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне вважає, що Росія прагне відновити кордони СРСР і загроза існує не лише для країн Балтії. На думку військового, Росія може використовувати як гібридні, так і нетрадиційні загрози.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс також заявив, що наразі немає ознак безпосередньої підготовки Росії до нападу на Балтію. Однак зберігається потенційна небезпека в майбутньому.