Об этом пишет ERR.

Как эстонцы учатся защищаться от дронов?

Во время маневров эстонские военные отрабатывают новые боевые навыки и осваивают технику, которая недавно поступила на вооружение Сил обороны страны.

По словам сержанта Михкеля Плакка, военные строят специальные защитные укрытия для боевых машин, которые должны уменьшить их уязвимость во время атак дронов. Такие инженерные сооружения также возводят для самоходных гаубиц K9, и, как отмечают военные, это требует специальных навыков и подготовки.

Командующий учениями полковник Арон Кальмус отметил, что в этом году в маневрах привлечено более 500 беспилотников, а также испытываются разработки производителей дронов в максимально приближенных к боевым условиях. Отдельно отрабатывается строительство Балтийской оборонительной линии и взаимодействие с союзниками, в частности на территории Северной Латвии.

Военные предупреждают, что на следующей неделе активная фаза учений усилится: в регионах может наблюдаться больше военной техники и дронов, а на дорогах будут действовать временные ограничения движения.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что в странах Балтии осознают угрозу от Кремля. По словам эксперта, сейчас балтийские государства пытаются найти контакт с россиянами, чтобы получить гарантию, что нападения не будет, что является ошибкой.

Действительно ли Россия готовится напасть на Эстонию и другие страны Балтии?

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может планировать нападение на Украину или страны Балтии, поэтому готовит большую мобилизацию. По словам украинского лидера, НАТО придется реагировать, если нападение будет на Балтию.

Источник из числа официальных органов Эстонии сообщил в комментарии 24 Каналу, что Таллинн считает заявления о возможном российском вторжении дезинформацией. Сейчас в стране не видит непосредственной угрозы со стороны России, но внимательно следят за ситуацией на границе.

В то же время адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне считает, что Россия стремится восстановить границы СССР и угроза существует не только для стран Балтии. По мнению военного, Россия может использовать как гибридные, так и нетрадиционные угрозы.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс также заявил, что сейчаснет признаков непосредственной подготовки России к нападению на Балтию. Однако сохраняется потенциальная опасность в будущем.