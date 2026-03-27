Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве вместе с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, пишет "Укринформ".

Как в Эстонии комментируют прилеты украинских дронов в страны Балтии?

Певкур напомнил, что в ночь на среду беспилотник, выполнявший задачи против целей в Ленинградской области, сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в Аувери. Подобный случай произошел и в Латвии, где также зафиксировали падение украинского дрона.

Из-за инцидента в Эстонии на некоторое время прерывалось электроснабжение. В то же время министр отметил, что ответственность за такие ситуации лежит не на Украине, ведь она только обороняется от агрессии.

Отдельно он обратил внимание на влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяные рынки. По его словам, рост цен на нефть фактически означает дополнительные доходы для России, которые она направляет на ведение войны.

Украина делает очень много, чтобы ограничить возможности России в этом направлении, и мы должны это осознавать. Конечно, иногда возникают такие побочные эффекты. Но это не означает, что мы должны любым способом рассматривать ограничения поддержки Украины, ведь Украина борется также и за нашу свободу,

– подчеркнул министр.

