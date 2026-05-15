Посол України розкритикував міністра Словаччини за заяву про Зеленського та наркотики

Міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач закликав президента України піти у відставку. Посол Мирослав Кастран розкритикував ці слова.

Він назвав висловлювання політика шкідливими. Про це дипломат написав у власних соцмережах.

Що відомо про скандал зі словацьким міністром?

Відносини між Україною та Словаччиною з моменту приходу до влади проросійського політика Роберта Фіцо моментами були напруженими. Нещодавно додався ще один скандал.

Міністр сільського господарства Річард Такач з партії прем'єр-міністра у соцмережах закликав Президента України Володимира Зеленського негайно піти у відставку. У відео міністр говорить про чутки, що, нібито, президент України "вживає наркотики", а тепер, за словами Такача, ця інформація нібито "підтвердилась".

Словацький політик посилається на розмову скандального консервативного подкастера Такера Карлсона з колишньою прессекретаркою Зеленського Юлією Мендель. Цим інтерв'ю Річард Такач також просував інший кремлівський наратив про те, що, нібито, європейська допомога Україні розкрадається.

Як відреагував посол України в Словаччині?

Український посол Мирослав Кастран жорстко розкритикував проросійського міністра. Він вважає, що своїми абсурдними висловлюваннями, міністр сільського господарства становить загрозу для українсько-словацьких відносин.

Представник України нагадав про нещодавню зустріч лідерів обох країн в Єревані, на якій Зеленський з Фіцо домовились працювати над покращенням відносин між країнами.

Очевидно, що аграрна сфера та розвиток села займають чимало часу у щільному графіку пана міністра. Тому, можливо, він міг не помітити цієї зустрічі і досягнутих угод, дозволивши собі те, що не личить державному службовцю такого рівня, та піддавши ризику домовленості свого безпосереднього керівника,

– заявив Мирослав Кастран.

За його словами, подібна риторика не сприяє проведенню чергових міжурядових консультацій чи візитів найвищого рівня та шкодять національним інтересам самої Словаччини. Український посол закликав міністра надалі відповідальніше ставитися до сумнівних висловлювань в публічному просторі людей, які своїми заявами підіграють країні-агресору.

Що відомо про українсько-словацькі відносини?

У травні, після зустрічі Зеленського з Фіцо, одна з проросійських партій в Словаччині поставила ультиматум Фіцо щодо України. Учасник правлячої коаліції закликав прем'єра Словаччини ні за яких умов не допустити вступу України до ЄС.