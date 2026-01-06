На тлі операції у Венесуелі: чи зважиться Китай на війну проти Тайваню

Після американської операції у Венесуелі знову заговорили, як на це реагуватиме Китай і чи може Пекін використати момент для різкіших кроків. На цьому тлі в розмовах з'явилася й тема Тайваню та ризику нової війни в Азії.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для Китаю у цій ситуації справді важливо, а що лишається лише гучними заявами. Він також окреслив, який розрахунок може стояти за риторикою Пекіна і чому це має значення для України.

Венесуела не має стратегічного значення для Китаю

Огризко пояснив, що Китай у зовнішній політиці насамперед шукає економічну вигоду. Там, де вона є, Пекін присутній активно, а там, де її немає, все зводиться до формальних заяв і дипломатичних жестів. Саме тому він не вбачає у Венесуелі для Китаю чогось справді визначального.

Стратегічного значення Венесуела для Китаю, наскільки я можу судити, не має від слова зовсім,

– сказав Огризко.

Він додав, що певна "спорідненість" між режимами може існувати лише на рівні риторики, адже обидва є автократичними. Водночас за його словами, режим Ніколаса Мадуро має іншу природу і тримається на зв'язках влади з силовиками та кримінальними схемами. В цьому контексті Дональд Трамп намагається подати історію як боротьбу з наркотиками, щоб показати себе "героєм" для внутрішньої аудиторії.

Трамп хоче на цьому зіграти, показати себе героєм,

– зазначив дипломат.

Він наголосив, що Пекін навряд чи буде "лягати" за Венесуелу, як не робить цього повною мірою і за Росію. Китай, за його словами, радше прагне використати ситуацію на свою користь, не втягуючись у чужі конфлікти.

Чи зважиться Китай на атаку проти Тайваню?

Попри гучні заяви Пекіна про "возз'єднання" з Тайванем, це не означає готовності діяти силою вже зараз. Китайське керівництво оцінює наслідки насамперед через економіку і не має мотиву руйнувати відносини зі США.

У разі атаки Китаю на Тайвань Трамп буде змушений дуже серйозно вживати різних заходів, включаючи економічні, проти Китаю,

– сказав Огризко.

Він наголосив, що для Пекіна це означало б не вигоду, а проблеми, тому такий сценарій виглядає малоймовірним. Риторика про Тайвань, за його словами, потрібна більше для демонстрації сили та утримання всіх у напрузі, а не як план негайних дій.

Це політична гра. Китайці грають в довгу,

– зазначив дипломат.

Китайська стратегія розрахована на десятиліття, а не на швидкі рішення. Він наголосив, що для Пекіна головне не емоції і не символічна "солідарність" автократій, а холодний розрахунок. Тому зовнішні заяви можуть звучати гучно, але практичні дії будуть обмежені. Китай, за його словами, може підтримувати потрібну йому напругу словами, але уникатиме кроків, які одразу принесуть санкції та економічні втрати. Зрештою Огризко підсумував, що Пекін діє повільно і прагне дочекатися моменту, коли ситуація сама "дозріє".

