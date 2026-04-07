Венс заявив, що Трамп і Орбан зробили найбільше для закінчення війни в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про вагомий внесок президента Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у зусилля, спрямовані на закінчення війни Росії проти України.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з угорським прем'єром у вівторок, 7 квітня, передає Clash Report.
Що заявив Венс?
Американський віцепрезидент прибув до Угорщини та під час зустрічі з прем'єром країни заявив, що два лідери, які зробили найбільше для завершення війни в Україні, це Дональд Трамп і вищезгаданий Віктор Орбан.
Вам не потрібно захищати моральність війни Росії та України. Я думаю, що Орбан і Трамп обидва засудили вторгнення,
– сказав він.
За його словами, в "українській системі" були люди, які проводили кампанію з демократами перед виборами президента 2024 року в США. Ймовірно, таким чином він натякнув на втручання на шкоду чинній адміністрації.
Водночас високопосадовець заявив про втручання напередодні парламентських виборів в Угорщині. У цьому контексті він дорікнув Європейському Союзу, який, мовляв, намагався "знищити угорську економіку".
"Те, що сталося під час цієї виборчої кампанії в Угорщині, є одним з найгірших прикладів іноземного інтелектуального втручання, яке я коли-небудь бачив або навіть читав про нього", – наголосив Джей Ді Венс.
Крім вищезгаданого, він заявив про намір допомогти Віктору Орбану у передвиборчий період, і додав, що вони обидва прагнуть, аби Європа була енергетично незалежною і "навіть домінантною у сфері енергетики".
Що каже Орбан?
Водночас замість того, щоб звинуватити Росію, угорський прем'єр поклав відповідальність за продовження війни в Україні на європейців, які нібито заважають реалізації "миротворчих зусиль" Дональда Трампа.
Ба більше, агенсттво Bloomberg повідомляло, що Віктор Орбан запевняв диктатора Володимира Путіна у готовності допомогти в "будь-якому питанні", де може бути корисним, включно з українським питанням.
Водночас перед парламентськими виборами Віктор Орбан зіткнувся зі серйозною проблемою на тлі тривалого економічного спаду країни, звинувачень у поширенні корупції та зв'язках з росіянами.