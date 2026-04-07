Венс заявив, що Трамп і Орбан зробили найбільше для закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про вагомий внесок президента Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у зусилля, спрямовані на закінчення війни Росії проти України.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з угорським прем'єром у вівторок, 7 квітня, передає Clash Report.

Що заявив Венс?

Американський віцепрезидент прибув до Угорщини та під час зустрічі з прем'єром країни заявив, що два лідери, які зробили найбільше для завершення війни в Україні, це Дональд Трамп і вищезгаданий Віктор Орбан.

Вам не потрібно захищати моральність війни Росії та України. Я думаю, що Орбан і Трамп обидва засудили вторгнення,

– сказав він.

За його словами, в "українській системі" були люди, які проводили кампанію з демократами перед виборами президента 2024 року в США. Ймовірно, таким чином він натякнув на втручання на шкоду чинній адміністрації.

Водночас високопосадовець заявив про втручання напередодні парламентських виборів в Угорщині. У цьому контексті він дорікнув Європейському Союзу, який, мовляв, намагався "знищити угорську економіку".

"Те, що сталося під час цієї виборчої кампанії в Угорщині, є одним з найгірших прикладів іноземного інтелектуального втручання, яке я коли-небудь бачив або навіть читав про нього", – наголосив Джей Ді Венс.

Крім вищезгаданого, він заявив про намір допомогти Віктору Орбану у передвиборчий період, і додав, що вони обидва прагнуть, аби Європа була енергетично незалежною і "навіть домінантною у сфері енергетики".

Що каже Орбан?