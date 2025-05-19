Венс розповів, що Трамп запропонує Путіну в обмін на мир

19 травня Трамп проводить телефонну розмову із Путіним. Венс розповів, що американський президент скаже російському диктатору.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що, на його думку, президент Дональд Трамп під час телефонної розмови запитає Путіна, чи той "справді" налаштований на мир з Україною, передає 24 Канал.

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Що Трамп запропонує Путіну

Як передає CNN, перебуваючи на борту літака Air Force Two Венс сказав журналістам, що Трамп дасть Путіну зрозуміти, що "є багато економічних вигод від покращення відносин між Росією та рештою світу, але він їх не отримає, якщо продовжить вбивати невинних людей".

Політик зазначив також, що важко виокремити одну перешкоду на шляху до припинення вогню. Він ще раз підкреслив, що відкритим питанням залишається, чи справді Путін хоче домовитися про мир.

Венс висловив сумнів у тому, що очільник Кремля має стратегію, як завершити війну, яка триває понад 3 роки.

Крім того, віцепрезидент натякнув, що США готові вийти з мирного процесу, якщо не буде жодного прогресу.