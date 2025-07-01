Ви ще побачите, що буде відбуватись, – Трамп про російські атаки по Україні
- Дональд Трамп прокоментував удари Росії по Україні, заявивши, що далі щось буде відбуватися.
- У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено пологовий будинок, постраждало 9 осіб.
- Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він зробить в понеділок.
- Президент США зараз відвідує Техас через руйнівну повінь.
У президента США Дональда Трампа запитали, що він думає про удари Росії по Україні вночі. Він відповів, що далі щось буде відбуватися, і ми це побачимо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фрагмент ефіру С-SPAN.
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Як Трамп відреагував на удари Росії по Україні?
У президента США Дональда Трампа запитали, що він думає про нічні удари Росії по Україні, зокрема про удар по пологовому будинку у Харкові.
Я знаю (про удар – 24 Канал). Ви ще побачите, що буде відбуватись,
– відповів Трамп.
Відповідь Трампа журналістам: дивіться відео
Зараз президент США відвідує Техас, де нещодавно сталася руйнівна повінь.
Зазначимо, раніше Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він зробить в понеділок.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено пологовий будинок, постраждало 9 осіб, включаючи трьох жінок та їхніх дітей. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.