За попередніми підсумками парламентських виборів у Чехії, перемогу здобув мільярдер-популіст Андрей Бабіш, однак його партія ANO не отримала достатньої кількості голосів для самостійного формування більшості. Йому потрібно ще сформувати коаліцію.

Цей результат означає політичне повернення Бабіша, який очолював уряд країни з 2017 по 2021 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Правий популіст Андрей Бабіш переміг на виборах у Чехії: чи варто панікувати українцям

Чи може Бабіш сформувати новий уряд?

Очікується, що його курс може зміститися в бік Угорщини та Словаччини, які останнім часом займають проросійську позицію та демонструють меншу підтримку України.

Попри перемогу, ANO не має абсолютної більшості, тому Бабіша, ймовірно, запросять до переговорів про створення коаліції. Сам він відкинув можливість співпраці з політичними силами, які увійшли в уряд після виборів 2021 року. Потенційними союзниками для нього залишаються дві маргінальні партії: антиіммігрантська "Свобода і пряма демократія", яка набрала 7,9% голосів, та права сила "Автомобілісти" з результатом 6,8%.

Експерти припускають, що для отримання більшості Бабішу доведеться об’єднатися з обома цими партіями. Сам він уже заявив: "Ми обов’язково проведемо переговори з СПД і Автомобілістами й працюватимемо над створенням уряду під керівництвом ANO".

Бабіш неодноразово висловлював сумніви щодо надання військової допомоги Україні. Через таку риторику в Чехії та за її межами його часто називають "чеським Орбаном".

Uоловний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що коли до влади в наближених до України країнах ЄС приходять євроскептики або ті, що хочуть вибудовувати гарні відносини з Росією – це завжди проблема. Це ставить під загрозу єдність ЄС.

Що відомо про результати виборів у Чехії?