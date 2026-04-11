Якщо Орбан переможе: Трамп пообіцяв "інвестувати" в економіку Угорщини
Дональд Трамп заявив про готовність США зміцнити економіку Угорщини та "інвестувати в майбутнє процвітання" за умови перемоги угорського прем'єра Віктора Орбана на прийдешніх виборах.
Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.
Як Трамп підтримує Орбана?
Дональд Трамп запевнив, що його адміністрація готова використати "весь економічний потенціал США", щоб зміцнити економіку Угорщини. Вашингтон нібито допоможе прем'єр-міністру Віктору Орбану та угорському народу, якщо коли-небудь вони цього потребуватимуть.
За словами Трампа, так США раніше вже підтримували своїх союзників.
Ми з радістю інвестуємо в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше керівництво Віктора Орбана!,
– написав американський лідер.
До слова, відомо, що опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром має шанси перемогти на виборах у парламент Угорщини 12 квітня. Опозиціонери лідирують у більшості опитувань.
Вибори в Угорщині: останні заяви
Чинний угорський очільник угорського уряду Орбан заявив про ризики втратити досягнень, якщо влада зміниться. До того ж він вважає, що "іноземні спецслужби" намагаються створити хаос і втручаються у вибори.
Політолог Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що навіть у разі програшу Віктора Орбана на виборах, він може не зникнути та залишиться впливовою опозицією.
Але є надія, що це дасть Україні можливість сподіватись на те, що Угорщина перестане блокувати важливі рішення для нас та Європи на рівні ЄС.