Свято демократії, – Мадяр дав перший коментар після виборів в Угорщині
- Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр налаштований оптимістично щодо результатів виборів.
- Останні опитування вказують на те, що партія "Тиса" має шанси випередити правлячу партію "Фідес" на 17% і отримати близько 55% голосів.
О 19:00 в Угорщині зачинилися виборчі дільниці. Опозиція впевнена у своїй перемозі.
Наразі триває підрахунок голосів. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що налаштований оптимістично. Про це пише Telex.
Дивіться також Матиме на це тиждень: експерт сказав, до чого може вдатися Орбан заради перемоги на виборах
Як Мадяр прокоментував вибори в Угорщині?
Головний суперник Орбана розповів, що бачив свіжі опитування та дані щодо явки. Вони є обнадійливими.
Політик зауважив, що висока явка означає кілька речей, зокрема те, що більшість угорців усвідомила, наскільки важливими є нинішні вибори.
"Це свято демократії", – так Мадяр оцінив цьогорічні парламентські вибори.
До слова, останні соціологічні опитування вказують на те, що партія "Тиса" Петера Мадяра має випереджати правлячу партію "Фідес" на 17%.
Дослідження, проведені 21 соціологічним центром з 8 по 11 квітня, показують такі результати: "Тиса" може отримати близько 55% голосів, тоді як "Фідес" – близько 38%.
Якщо ці прогнози справдяться, "Тиса" отримає приблизно 132 місця зі 199 у парламенті Угорщини. Партія "Наша Батьківщина" може набрати близько 5% і також пройти до парламенту, тоді як інші політичні сили, ймовірно, не подолають прохідний бар'єр.
Вибори до парламенту Угорщини: останні новини
Явка на парламентські вибори в Угорщині сягнула майже 80%, побивши рекорд. Остаточний підрахунок голосів триватиме кілька днів.
Під час голосування партії "Фідес" і "Тиса" звинувачували одна одну у фальсифікаціях. Табір Орбана вже готує ґрунт для того, щоб не визнавати результати виборів у разі поразки.
Своєю чергою Петер Мадяр заявив: якщо вибори були чесними і вільними, то партія "Тиса" має перемогти.
Напередодні виборів підтримку Віктору Орбану висловили лідери Сербії, Словаччини та Чехії. Також на мітинг за чинного прем'єра прибув віцепрезидент Джей Ді Венс.