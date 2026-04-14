В ОП пояснили, що може змінитись в ЄС після перемоги Мадяра

На парламентських виборах в Угорщині 12 квітня перемогла партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Зараз у країні формуватиметься уряд. Згодом розпочнуться переговори з Європейським Союзом.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив 24 Каналу думку, що Європа виграла від результатів виборів в Угорщині. Зокрема, перемога Мадяра матиме позитив і для України.

У чому виграла Європа?

Михайло Подоляк зазначив, що Угорщина вважається демократичною країною. Однак Віктор Орбан побудував практично авторитарну систему, де він одноосібно приймав рішення, маючи запобіжники у вигляді конституційної більшості, яку він мав. У такий спосіб політик закладав у різні регуляторні органи певні нюанси, щоб не відповідати перед Європою.

Цікаво, що політолог Ігор Чаленко припустив, чи продовжить Мадяр риторику Орбана щодо України. Однак у них різні підходи до політики. "Фідес" – це популістичні націонал-консерватори, а "Тиса" – правоцентристи з невеликими елементами, але ліберальної політики щодо економіки та зовнішніх відносин. Тому, на його думку, це дає надію, що за Мадяра взаємодія між Києвом та Будапештом буде коректнішою.

Після перемоги партії "Тиса" потрібно дати певний час для формування. Петер Мадяр зустрічається з президентом Угорщини. Буде формуватися новий уряд. Далі будуть переговори з Євросоюзом.

Європа абсолютно точно перемогла. Вони отримали ще одну перспективну і потужну країну, яка буде корелювати свої дії з загальними діями Європи. Це дуже важливо. Тобто не буде зловживання правом вето,

– вважає радник голови ОПУ.

За його словами, ЄС буде швидко приймати рішення. Угорщина та Євросоюз можуть швидко прийти до консенсусу, й усі питання будуть розв'язані. Це дуже добре, зокрема, і для України. Європа матиме єдність. Це важливо для позиції щодо війни в Україні, на Близькому Сході.

Росія спочатку програла Молдову, парламентські вибори і президентські. Потім Румунію – президентські вибори. А зараз Угорщину. Це фундаментальна трансформація ставлення до Росії. Це буде мати вплив на інші країни. Зокрема, на Словаччину, на Чехію, на проросійські групи і так далі,

– підкреслив посадовець.

