Матиме на це тиждень: експерт сказав, до чого може вдатися Орбан заради перемоги на виборах

В Угорщині проходять парламентські вибори. Рівень явки виборців доволі високий порівняно з попередніми. Якщо виграє лідер опозиції Петер Мадяр (партія "Тиса"), це дасть шанси на перезавантаження відносин між Києвом та Будапештом на відміну якщо переможе чинний прем'єр Віктор Орбан ("Фідес").

Таку думку в етері 24 Каналу висловив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, підкресливши, що на підвищену явку виборців в Угорщині Орбан може відповідним чином зреагувати.

Орбан може інсценувати на себе замах

Буряченко вказав на те, що зараз на іноземних округах активно реєструються угорці. Згідно з його даними вже мовиться про орієнтовно 120 тисяч виборців.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень зазначив, що варто усвідомлювати, що серед них 80, 90% – це вибори Мадяра, але є нюанс. Для того щоб порахувати голоси на іноземних дільницях, потрібно отримати результати, які надходять поштою, тож на це знадобиться від 4 до 7 днів.

А Орбан станом на понеділок (13 квітня), на кінець дня, буде розуміти електоральні розклади: яка ситуація всередині країни й скільки людей проголосувало на округах за кордоном.

Якщо 80 – 90% припадуть на вибори Мадяра, він зрозуміє, що йому за цей тиждень треба буде щось робити в самій Угорщині. Це будуть дуже деструктивні дії. Я навіть не виключаю, що він реалізує замах сам на себе, можливо, за допомогою російських спецслужб,

– озвучив Буряченко.

Вибори в Угорщині: ставки надто високі

Оскільки Віктор Орбан контролює мобілізаційний адмінресурс Угорщини, то, на думку Буряченка, на високу явку на іноземних дільницях він може зреагувати фальсифікацією всередині своєї країни й першочергово на мажоритарних округах.

Залежність Орбана від Москви надзвичайна. Ставки мегавеликі на ці вибори. Зараз Угорщина стала точкою геополітичного протистояння, тож це не просто вибори. Від них, можливо, залежатиме в цілому майбутнє ЄС,

– прогнозує Буряченко.

Він вказав на те, що з одного боку на виборах мобілізувалась угорська молодь, активізувались виборці за кордоном, нещодавно з'явились в публічному просторі "плівки Сіярто" з Лавровим, які негативно впливають на рейтинг Орбана, а з іншого боку – угорський прем'єр формулює ті речі, які давно плекав Путін.

"Наприклад, "держава – це я". Угорщина – це Орбан, а Орбан – це Угорщина. Це класична риторика тих тоталітарних лідерів, які засиділися. Орбан закликає мобілізуватись все своє електоральне ядро, кажучи цим людям, що вони мають за 15 років соцпакети, роботу, стабільні соцгарантії і в разі, якщо його не буде – є ймовірність, що нацбезпеці Угорщини загрожуватиме інтеграція зовнішніх сил", – озвучив Буряченко.

Він зауважив на тому, що на так звану стратегію меншого зла, яка вже декілька електоральних циклів приводила до виборів Путіна, сьогодні серйозно сподівається Віктор Орбан. Знову ж таки, бо з ним працюють російські політтехнологи під кураторством Кірієнка з адміністрації президента Росії.

Підсумовуючи, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень озвучив, що голоси можуть розділитися навпіл. Протягом тижня, поки надходитимуть результати голосувань з іноземних дільниць, може відбутися громадянське протистояння або з боку влади, або з боку опозиції.

Зауважте! Політолог Артем Бронжуков наголосив на тому, що Орбан триматиметься за своє крісло і прогнозує гарячу боротьбу в регіонах Угорщини, нагадавши, що половину парламенту в країні обирають за партійними списками, а іншу – по мажоританій системі. Він переконаний, що лідер партії "Фідес" спробує скористатися адмінресурсом, тож, з його слів, варто очікувати фальсифікацій.

