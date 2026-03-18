Джей Ді Венс планує візит до Угорщини, аби підтримати Орбана перед виборами, – Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує завітати до Угорщини, щоб підтримати чинного прем'єра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Поїздка відбудеться на тлі падіння рейтингів правлячої партії "Фідес", яка ризикує втратити владу вперше за багато років.

Про це у середу, 18 березня, повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Дивіться також Орбан може не визнати результати виборів та піти на крайні кроки, щоб зберегти владу, – Politico

З якою метою Венс відвідає Угорщину?

Джерела повідомили, що Венс планує візит до Угорщини на тлі падінь рейтингів Орбана та його партії "Фідес".

Ця поїздка відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні його найскладнішої боротьби за переобрання з моменту приходу до влади в 2010 році,

– пише агентство.

До слова, нині опитування громадськості показують, що чинний прем'єр Угорщини значно відстає у рейтингах від опозиційної партії.

Водночас джерела не уточнили, коли саме Венс планує відвідати Будапешт, ба більше – за їхніми словами, плани віцепрезидента можуть змінитись. Це пов'язано із американо-ізраїльською операцією проти Ірану. Імовірно, високопоставлені чиновники Білого дому наразі віддають перевагу залишатись у Вашингтоні під час конфлікту.

Важливо! Дональд Трамп нещодавно заявив, що відкладає заплановану поїздку до Китаю щонайменше на місяць. Причина – війна на Близькому Сході. Американський лідер сказав, що мусить залишитись у Вашингтоні: "Я відчуваю, що мушу бути тут".

Втім інформацію щодо візиту Венса до Угорщини у Білому домі поки що не прокоментували.

Видання стверджує, що Венс зарекомендував себе як "впливовий віцепрезидент", який часто відіграє ключову роль у Білому домі й бере активну участь у питаннях зовнішньої політики.

Він також є найімовірнішим фаворитом на пост наступника Трампа у 2028 році,

– пише Reuters.

Водночас Орбан у своїй передвиборчій кампанії продовжує антиукраїнську риторику, мовляв, російська-українська війна – це "не наша війна". Саме цю тезу часто використовує Дональд Трамп.

"Це війна, яка не має до нас жодного стосунку – це не наша війна. Це війна між братами, між двома слов'янськими народами – росіянами та українцями. Я угорець. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це їхні війни, а не наші", – заявив Орбан.

Крім того, він зауважив, що не вважає Путіна агресором, хоч і визнав, що "з точки зору міжнародного права це агресія з боку Росії проти України".

Як про Орбана відкликається президент США Дональд Трамп?