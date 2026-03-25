Навіть Трамп йому вже не допоможе: Орбан змушений вдатися до відчайдушного кроку

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Однак навряд чи це допоможе йому здобути перемогу.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа озвучив 24 Каналу думку, що це більше символізм. Угорці у цій ситуації не дуже цікавляться зовнішньою політикою.

"Навряд чи Трамп допоможе Віктору Орбану. Тому що населення не особливо цікавиться зовнішньою політикою, тим, хто до Орбана приїжджав. Але команда Орбана дуже незадоволена тим, як реагує Дональд Трамп", – сказав він.

Були обіцянки, що нібито сам Дональд Трамп приїде в Угорщину. Мовилося й про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс має здійснити візит. Але теж не зрозуміло, коли це станеться.

Зверніть увагу! Дональд Трамп відкрито закликав голосувати за Віктора Орбана на виборах. Він назвав його "дуже сильним і потужним лідером, з перевіреним досвідом досягнення феноменальних результатів" і закликав угорців підтримати його переобрання. За його словами, відносини між Угорщиною та США досягли "нових висот співпраці" значною мірою завдяки Орбану. Він додав, що вже підтримував Орбана під час виборів 2022 року і "має честь робити це знову".

На що готовий Орбан заради влади?

Тібор Томпа зазначив, що Орбан вперше за 16 років змушений їздити по всій Угорщині і повторювати те, що робить його головний опонент Петер Мадяр. Угорський прем’єр визнає, що у нього дуже погані справи. Молодь та інтелігенція повністю від нього відсторонились. Його електорат – це люди без повної освіти та 65+.

Також до підтримки Орбана на виборах приєднались колишні політтехнологи "ОПЗЖ". Зокрема, Анатолій Шарій. Він щодня поливає брудом Україну, говорить про порушення прав нацменшин та повністю підтримує політику Угорщини. Також Кость Бондаренко виступає за Орбана та говорить, що він все робить правильно.

Мої угорські знайомі вперше бачать цих людей. Вони працюють у зовсім іншому виборчому полі. Тому навряд чи Орбану це допоможе. Але він може сказати, що нібито були фальсифікації, і скасувати вибори. Сьогодні угорська опозиція говорить про те, що Орбан готовий на все, навіть до таких кроків, якщо буде бачити, що може програти. Він може перейти будь-яку "червону лінію",

– припустив голова угорської громади Києва та області.

