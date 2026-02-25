У ЄС кажуть, що тиснути на Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно

У Євросоюзі шукають вихід з угорської блокади кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Водночас у блоці лунають побоювання, що тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно.

Про це пише Politico.

Чому у ЄС застерігають від тиску на Орбана найближчим часом?

У Будапешті намагаються використати питання кредиту для України та ширше протистояння з Європейським Союзом як інструмент політичної боротьби проти опозиції напередодні парламентських виборів 12 квітня.

За словами одного з посадовців ЄС, який говорив анонімно, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає в Європі обструктивну позицію, зважаючи на внутрішньополітичну кампанію.

Обговорення фінансової допомоги Україні тривають у Єврокомісії та між країнами-членами та мають продовжитися під час чергової зустрічі послів ЄС у середу. Водночас подальший розвиток переговорів залишається непередбачуваним.

Є газопровід, вибори в Угорщині та нагальна потреба України в кредиті... На цьому етапі важко передбачити, як розвиватимуться події,

– повідомив виданню один із дипломатів ЄС.

Інший дипломат зазначив, що Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай".

Європейські дипломати та чиновники занепокоєні тим, що Орбан, попри жорстку публічну риторику, зазвичай погоджується з уже узгодженими рішеннями на фінальному етапі переговорів.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти на початку тижня він навіть назвав себе "одним з найбільш дисциплінованих і послідовних членів Європейської ради". У Брюсселі визнають, що в цих словах є частка правди, однак невідомо, чи діятиме угорський прем'єр так само в умовах наближення виборів і політичного тиску.

Єврокомісія та Кошта, який відповідає за переговори з Будапештом, мають обмежені можливості для нестандартних кроків.

"Тиснути на нього під час передвиборчої кампанії може бути не найрозумнішим кроком", – сказав неназваний дипломат.

Теоретично ЄС може вдатися до застосування статті 7, що дозволяє призупинити право голосу країни-члена та обійти угорське блокування рішень щодо України. Втім, такий крок ризикує посилити передвиборчу риторику Орбана.

Серед інших варіантів розглядають призупинення фінансування ЄС або запуск процедур порушення проти Угорщини, однак реалізація цих механізмів потребує часу, якого Україна наразі не має.

Що відомо про кредит на 90 мільярдів євро, який має отримати Україна?