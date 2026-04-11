"Злам системи": у Будапешті понад 100 тисяч людей вийшли на протест проти Орбана перед виборами

У столиці Угорщини відбувся масштабний концерт-протест проти уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана. Захід зібрав понад 100 тисяч людей за два дні до парламентських виборів і став фактичним політичним закликом до зміни влади.

Учасники акції відкрито висловлювали невдоволення політикою чинного уряду та закликали громадян прийти на вибори. Про це пише АР.

Дивіться також Без Кремля не обійшлося: як Telegram став "інкубатором" пропаганди Орбана напередодні виборів

Що відомо про протест?

У Будапешті за два дні до парламентських виборів відбувся один із найбільших антиурядових заходів останніх років – масштабний концерт-протест, який зібрав понад 100 тисяч людей на Площі Героїв та прилеглих вулицях. Подія тривала близько семи годин і об’єднала понад 50 популярних угорських виконавців, які по черзі виконували по одній пісні.

Організатори заявили, що концерт має на меті "злам системи" та мобілізацію виборців перед голосуванням у неділю. Переважну більшість натовпу складала молодь. Учасники активно скандували антиурядові гасла, зокрема історичне "Ruszkik haza!" ("Росіяни, йдіть додому!"), яке бере початок ще з антирадянської революції 1956 року. У сучасному політичному контексті воно знову набуло популярності на тлі звинувачень у зближенні уряду Орбана з Москвою.

Концерт-протест в Угорщині / Фото AP (Denes Erdos), Getty Images (Janos)

Організатором заходу виступив громадський рух "Рух громадянського опору". Його представники наголосили, що кожен виступ музикантів мав політичний підтекст і був спрямований на демонстрацію масштабного невдоволення чинною владою. Активісти закликали громадян обов’язково прийти на вибори та проголосувати за зміну політичного курсу країни.

Окрім присутніх на площі, подію в режимі онлайн переглянули понад 100 тисяч людей, що підкреслює високий суспільний інтерес до акції. Учасники концерту говорили про необхідність політичних змін в Угорщині. Частина молоді заявляла, що нинішня система більше не відповідає їхнім очікуванням, а країна потребує оновлення політичної еліти.

На тлі протестних настроїв посилюється позиція опозиційних сил. Головним суперником чинного прем’єр-міністра на виборах є лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, чия політична сила останнім часом демонструє зростання підтримки.

Що відомо про вибори в Угорщині?