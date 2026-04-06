Орбан проведе спільний мітинг з Джей Ді Венсом: для чого це зробили

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину, аби підтримати прем'єр-міністра Віктора Орбана перед виборами до парламенту. Але це йому не допоможе.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що ні Джей Ді Венс, ні президент Польщі Кароль Навроцький, який також відвідував Угорщину, не допоможуть Орбану перемогти на парламентських виборах.

Читайте також Орбан натякнув, що Росія може стати "порятунком" для Європи

Яка зараз основна проблема в Угорщині?

За словами Томпи, в Будапешті обурені цим візитом, адже через Джей Ді Венса фактично перекриють половину Будапешта. Та й зовнішня політика ніколи не була головним вектором для більшості виборців Угорщини.

Головний вектор для угорців – це насамперед внутрішня політика. І проблема – порожній холодильник. Сьогодні більшість угорців святкують Великдень. Так, 40% угорців не можуть дозволити собі купити пасхальну рульку,

– розповів Томпа.

Ймовірно, Орбан сам розуміє, що такі візити принесуть йому невелику вигоду. Але він це робить, зокрема, й ще з однієї причини.

Чому він це робить? Щоб відвернути увагу виборців від тої корупції, від тих накрадених коштів, які він набрав упродовж 16 років. Тільки від ЄС вони отримали 70 мільярдів євро, за що він так і не відзвітувався,

– наголосив Томпа.

