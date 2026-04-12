Рекордна явка не на користь партії Орбана: угорські ЗМІ пояснили, у чому річ

Парламентські вибори в Угорщині проходять із рекордно високою явкою, яка суттєво перевищує попередні виборчі цикли. Найбільшу активність демонструють великі міста, де традиційно слабші позиції правлячої партії "Фідес".

Така географія участі виборців може стати ключовим фактором у розподілі політичних сил після підрахунку голосів.

Дивіться також У розпал голосування: в Орбана звинуватили "Тису" Мадяра у підкупі голосів на виборах

Як рекордна явка на вибори може вдарити по Орбану?

Угорщина фіксує рекордні показники явки на парламентських виборах, що вже викликало активне обговорення серед політичних аналітиків. За даними спостережень, участь виборців значно перевищує рівень попередніх виборчих кампаній, особливо у великих населених пунктах.

Саме міста демонструють найвищу активність виборців, тоді як у сільських регіонах темпи голосування є більш помірними. Це створює потенційний дисбаланс, який може вплинути на фінальний розподіл мандатів у парламенті.

Аналітики звертають увагу, що подібна структура явки історично грає не на користь правлячої партії "Фідес". У попередніх виборчих циклах саме міські регіони частіше підтримували опозиційні сили, тоді як Орбан традиційно мав сильніші позиції у менших населених пунктах.

Окремі дослідження демографічних та соціальних показників свідчать про кореляцію між рівнем освіти та політичними вподобаннями виборців. У громадах із вищою часткою людей із середньою та вищою освітою активність на виборах зазвичай вища, але підтримка правлячої партії там нижча. Найбільш помітний зв’язок простежується між освітнім рівнем населення та результатами "Фідес": чим вищий рівень освіти у регіоні, тим менша частка голосів за провладну силу.

Статистичні показники підтверджують, що кореляція між явкою та часткою людей із повною середньою освітою становить близько 0,27, що свідчить про слабкий, але наявний взаємозв’язок між цими факторами.

На цьому тлі рекордна явка може мати стратегічне значення для опозиції, яка традиційно сильніша у великих містах і серед більш освічених виборців. Водночас у штабі "Фідес" утримуються від прогнозів, очікуючи остаточних результатів підрахунку голосів.

Що відомо про перші результати виборів в Угорщині?