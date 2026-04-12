Табір Орбана готується до боротьби за владу після оголошення переможця на виборах, – Politico

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Чинний прем'єр країни Віктор Орбан ризикує з тріском їх програти. Політик не планує віддавати владу і готується до боротьби за неї.

Прихильники Віктора Орбана та опозиції готуються до можливого зіткнення після оголошення результатів виборів. Суперники вже звинувачують один одного у фальсифікаціях голосування. Про це пише Politico.

Як Орбан готується не визнавати можливу поразку?

До Будапешта приїхали сотні міжнародних спостерігачів. Попри це, команда Орбана організувала власні групи контролю. Як спостерігачі також зареєструвалися депутати ЄС із групи "Патріоти за Європу" та близько 100 людей, пов'язаних із проорбанівськими структурами.

Експерти попереджають, що через це можуть виникнути суперечливі оцінки виборів, зокрема порівняно з місією ОБСЄ, яку в Угорщині вважають політично упередженою.

Документальний фільм незалежних журналістів під назвою "Ціна голосу", який вийшов 26 березня, розповідав про масові підкупи виборців і тиск на виборців на користь партії Орбана "Фідес" у сільських громадах. Очевидці заявляли, що партія пропонувала гроші в обмін на голоси. Зокрема, у селі Альбертірша голос за Орбана коштував 80 євро.

Угорський бізнесмен Дьйордь Ваберер написав у Facebook 12 квітня, що дасть 300 000 форинтів будь-кому, хто викриє виборчі фальсифікації.

Той самий консорціум, який створив документальний фільм "Ціна голосу", організував мережу з 2 400 спостерігачів у понад 100 локаціях по всій Угорщині для документування фальсифікацій. Вони планують вести пряму трансляцію будь-яких виявлених порушень на YouTube-каналі.

Партія "Тиса" Мадяра також надала власну систему для повідомлень виборців про фальсифікації.

"Фідес" зробив те саме, запустивши гарячу лінію та спеціальну електронну адресу. Євродепутат від "Фідес" Чаба Дьомьотер у неділю вранці заявив, що "встановлено 639 випадків виборчих порушень, і зараз триває 74 поліцейські розслідування".

Лідер опозиції Петер Мадяр наголосив, що визнає результати виборі у разі, якщо не буде серйозних фальсифікацій. Він закликав виборців повідомляти про будь-які порушення, які вони бачать.

Мадяр впевнений, що якщо вибори будуть чесними і вільними, тоді його партія "Тиса" переможе. Політик звинуватив уряд Орбана у підготовці провокацій під чужим прапором, щоб анулювати результати в округах, де лідирує "Тиса".

Тим часом речник Орбана Золтан Ковач опублікував у соцмережі "X" повідомлення, в якому звинуватив "Тису" у підготовці ґрунту для штурму урядових будівель у разі поразки. Своєю чергою Мадяр назвав заяву Ковача "звичайним залякуванням" і "брехнею". Він додав, що партія правляча партія "Фідес" вдається до таких провокацій за порадою "російських радників".

