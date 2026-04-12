"Тиса" Мадяра йде до перемоги на виборах в Угорщині, – результати останнього опитування
- Партія "Тиса" Петера Мадяра має перемогти на виборах в Угорщині з 55% голосів, випереджаючи "Фідес" на 17%.
- Партія "Наша Батьківщина" може отримати 5% голосів та потрапити до парламенту, тоді як інші партії не проходять поріг.
Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" Петера Мадяра має перемогти на виборах в Угорщині. Вона має перевага над "Фідес" у 17%.
Про це повідомляє Telex.
Які результати опитування угорських виборців?
В останні дні перед виборами 21 дослідницький центр провів опитування серед громадян Угорщини. Опитування проводили з 8 по 11 квітня.
Згідно з результатами опитування, партія "Тиса" може розраховувати на 55% голосів, а "Фідес" – на 38% на виборах. Ця різниця в 17 відсотків більша, ніж те, що дослідницький центр вимірював будь-коли раніше. Наприкінці березня ця різниця становила 16%.
Якщо прогноз справдиться, "Тиса" отримає 132 місця у парламенті зі 199.
5% голосів може отримати партія "Наша Батьківщина", тобто потрапити до парламенту. Решта партій до парламенту, судячи з усього, не потраплять.
Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зазначив 24 Каналу, що Віктор Орбан може вдатися до дуже деструктивних дій в Угорщині в останній тиждень свого правління. Наприклад, може організувати "замах" на себе.
Як тривають вибори в Угорщині?
В Угорщині спостерігається рекордна явка на парламентських виборах. Багато угорців, включно з тими, хто живе за кордоном, вирішили повернутися для голосування.
Лідери Сербії, Словаччини та Чехії підтримали Орбана. Вучич подякував Орбану за "дружбу між сербами та угорцями", Фіцо назвав його "захисником національних інтересів", а Бабіш відзначив його "боротьбу за сильну Європу".