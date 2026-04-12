"Тиса" Мадяра йде до перемоги на виборах в Угорщині, – результати останнього опитування

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" Петера Мадяра має перемогти на виборах в Угорщині. Вона має перевага над "Фідес" у 17%.

Про це повідомляє Telex.

Які результати опитування угорських виборців?

В останні дні перед виборами 21 дослідницький центр провів опитування серед громадян Угорщини. Опитування проводили з 8 по 11 квітня.

Згідно з результатами опитування, партія "Тиса" може розраховувати на 55% голосів, а "Фідес" – на 38% на виборах. Ця різниця в 17 відсотків більша, ніж те, що дослідницький центр вимірював будь-коли раніше. Наприкінці березня ця різниця становила 16%.

Якщо прогноз справдиться, "Тиса" отримає 132 місця у парламенті зі 199.

5% голосів може отримати партія "Наша Батьківщина", тобто потрапити до парламенту. Решта партій до парламенту, судячи з усього, не потраплять.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зазначив 24 Каналу, що Віктор Орбан може вдатися до дуже деструктивних дій в Угорщині в останній тиждень свого правління. Наприклад, може організувати "замах" на себе.

Як тривають вибори в Угорщині?