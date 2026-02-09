Легко продасть Путіна: аналітик сказав, заради чого Індія може відмовитися від співпраці з РФ

Індія затримала 3 іранські тіньові танкери, які намагалися переливати контрабандну нафту. Це – цікава подія, яка може натякати, що відносини Індії та Росії скоро зміняться.

Засновник аналітичної спільноти Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що ці танкери ніяк не пов'язані з Росією. У такий спосіб Індія діє винятково проти Ірану. Утім, там демонструють, що зацікавлені в торговій угоді зі Сполученими Штатами. Тому далі можуть бути цікаві наслідки для Кремля.

Чому Індія може відмовитися від співпраці з Росією?

За словами Корнієнка, Індія чудово усвідомлює, що біля її берегів також перевантажують і російську нафту, але її здебільшого не чіпають. Однак зараз "під удар" потрапили іранські танкери.

Зверніть увагу! 2 лютого Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився не купувати нафту в Росії. Натомість там збільшать закупівлю нафти з США та Венесуели. При цьому Моді не підтвердив інформацію про припинення купівлі російської нафти.

Індія буде домовлятися зі США. Якщо Штати артикулюють умову по російській нафті, і тут ще й йде показова дія з іранською нафтою, то це показує, що Індія дуже хоче угоду зі США. Тому можна припустити, що останні новини про те, що Індія скорочуватиме закупівлю російської нафти є більш правдивими, ніж неправдивими,

– зауважив Корнієнко.

Крім того, в Індії також посилюються відносини з Європейським Союзом. Там нещодавно уклали торгівельну угоду після двох десятиліть переговорів. Цілком ймовірно, що там є неформальна безпекова умова, аби Індія не співпрацювала з Росією.

Відповідно для Індії торгівля з Кремлем може спричинити затягування угоди зі США та втрату або блокування угоди з ЄС. Я завжди казав, що Індія діє практично. Вони купують російську нафту не через те, що хочуть підтримати війну. Це цинічно, але вони її купують, бо їм це вигідно. Там надконкурентні прибутки. Якщо вигоду змістять в інший бік, то вони без зайвих питань продадуть Путіна. Зараз дуже схоже, що це сталося,

– зауважив аналітик.

Домовленості США та Індії