Можуть брати приклад з Франції: генсек НАТО відповів, чи потрібно вести перемовини з Кремлем

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив свою думку стосовно можливого відновлення діалогу з Росією. Він зауважив, що кожна із союзних держав може так само, як і Франція, намагатися налаштувати контакт із Москвою.

Така заява з його вуст прозвучала під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 12 лютого.

Що сказав Рютте щодо відновлення переговорів із Росією?

Генсек сказав, що не збирається повчати союзників, як діяти, але підкреслив, що Альянс відкритий до будь-яких дипломатичних зусиль.

Він зазначив, що кожна країна має право діяти так, як це робить Франція, і вказав на повну прозорість та тісну координацію Парижа з Вашингтоном та іншими європейськими партнерами.

Варто нагадати, що днями президент Франції Еммануель Макрон закликав повернутися до діалогу з Росією, наголосивши, що це важливо для Європи, але без будь-якого тиску на Україну.

Я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні,

– наголосив Рютте.

Він також підкреслив, що вирішальну роль у поточних дипломатичних процесах відіграє лідерство Сполучених Штатів. Адже саме США, за його словами, є ключовим гравцем. Генсек додав, що президент Трамп нібито зрушив справу з місця.

Цікаво, що тільки 3 лютого Марк Рютте з дипломатичним візитом відвідав Україну. Тоді він, зокрема, виступив у Верховній Раді, а також провів спільну з Володимиром Зеленським пресконференцію. До того ж президент України зазначив, що в момент, коли вони разом із Рютте покладали квіти на Майдані, російський літак-носій уже вийшов на рубіж пуску ракет.

Які заяви звучать з Росії на цьому тлі?