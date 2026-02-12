Можуть брати приклад з Франції: генсек НАТО відповів, чи потрібно вести перемовини з Кремлем
- Очільник НАТО Марк Рютте заявив, що союзні держави можуть спробувати відновити діалог з Москвою, подібно до Франції.
- Водночас він наголосив на ключовій ролі США у перемовинах.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив свою думку стосовно можливого відновлення діалогу з Росією. Він зауважив, що кожна із союзних держав може так само, як і Франція, намагатися налаштувати контакт із Москвою.
Така заява з його вуст прозвучала під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 12 лютого.
Що сказав Рютте щодо відновлення переговорів із Росією?
Генсек сказав, що не збирається повчати союзників, як діяти, але підкреслив, що Альянс відкритий до будь-яких дипломатичних зусиль.
Він зазначив, що кожна країна має право діяти так, як це робить Франція, і вказав на повну прозорість та тісну координацію Парижа з Вашингтоном та іншими європейськими партнерами.
Варто нагадати, що днями президент Франції Еммануель Макрон закликав повернутися до діалогу з Росією, наголосивши, що це важливо для Європи, але без будь-якого тиску на Україну.
Я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні,
– наголосив Рютте.
Він також підкреслив, що вирішальну роль у поточних дипломатичних процесах відіграє лідерство Сполучених Штатів. Адже саме США, за його словами, є ключовим гравцем. Генсек додав, що президент Трамп нібито зрушив справу з місця.
Цікаво, що тільки 3 лютого Марк Рютте з дипломатичним візитом відвідав Україну. Тоді він, зокрема, виступив у Верховній Раді, а також провів спільну з Володимиром Зеленським пресконференцію. До того ж президент України зазначив, що в момент, коли вони разом із Рютте покладали квіти на Майдані, російський літак-носій уже вийшов на рубіж пуску ракет.
Які заяви звучать з Росії на цьому тлі?
Очільник російського МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва, мовляв, готова до компромісів у переговорах з Україною, але не поступиться базовими принципами. Особливу увагу він приділив питанням безпеки Росії, включно з захистом російської мови та православної церкви.
Зі свого боку реник Путіна Дмитро Пєсков цинічно зазначив, що позиція президента Росії щодо зустрічі із Зеленським не змінилася, вона можлива лише в Москві. Водночас Пєсков анонсував, що найближчим часом відбудеться черговий раунд переговорів