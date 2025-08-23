Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну після виведення американських військових з території Афганістану.

Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Які звинувачення знову озвучив Трамп?

Дональд Трамп назвав "найбільш ганебним днем" 26 серпня 2021 року, коли внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинули 13 американських військових, а ще 48 були поранені, тоді також загинули сотні афганців.

"Це був найгірший день, він просто продемонстрував, наскільки вони (адміністрація чинного на той момент президента США Джо Байдена – 24 Канал) некомпетентні, відверто кажучи", – сказав президент США.

На його думку, саме виведення американських військ з Афганістану, яке ж він сам і погодив у 2020 році, підштовхнуло Росію ухвалити рішення про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Я думаю, що Путін сидів і дивився на цих дурних людей, які керують нашою країною, і сказав: "Це час для вторгнення". А потім Байден зробив заяву: "Ну, він може зробити невелике вторгнення". Коли він це сказав, все пішло шкереберть,

– заявив Дональд Трамп.

За його словами, він взагалі здивований, що його попередник "знав слово вторгнення". Крім того, висміюючи Джо Байдена, Дональд Трамп сказав, що не думав, що "у нього такий добрий словниковий запас".

Що відомо про виведення військ США з Афганістану?