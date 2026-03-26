Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах, – Мадяр

Угорщина може вийти з Європейського Союзу. Це може статись у випадку перемоги партії прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це заявив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр.

Дивіться також В Угорщині вибухнув скандал: як режим Орбана шпигує за опозиційною партією напередодні виборів

Чому Угорщина може вийти з ЄС?

Мадяр зазначив, що "Фідес" вже веде перемовини про можливу коаліцію з правою партією "Наша Батьківщина". На його думку, такий союз може призвести до виходу Угорщини з Європейського Союзу та повністю змінити геополітичний курс.

Тому лідер опозиційної партії наголосив, що ставки на парламентських виборах 12 квітня надзвичайно високі.

Це також буде референдум щодо того, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи "Фідес" і "Наша Батьківщина" остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії. 18 днів. Зараз ми не маємо права на помилку!

– заявив Мадяр.

Він також наголосив, що сама ідея коаліції свідчить про слабкість "Фідес" і може означати, що партія не здатна перемогти самостійно.

Що відомо про політику Орбана?