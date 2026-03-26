Об этом заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Почему Венгрия может выйти из ЕС?

Мадьяр отметил, что "Фидес" уже ведет переговоры о возможной коалиции с правой партией "Наша Родина". По его мнению, такой союз может привести к выходу Венгрии из Европейского Союза и полностью изменить геополитический курс.

Поэтому лидер оппозиционной партии отметил, что ставки на парламентских выборах 12 апреля чрезвычайно высоки.

Это также будет референдум относительно того, останется ли наша страна членом Европейского Союза, или "Фидес" и "Наша Родина" окончательно превратят Венгрию в марионеточное государство России. 18 дней. Сейчас мы не имеем права на ошибку!

– заявил Мадьяр.

Он также отметил, что сама идея коалиции свидетельствует о слабости "Фидес" и может означать, что партия не способна победить самостоятельно.

