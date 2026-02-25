Орбан будує свою передвиборчу програму на антиукраїнській політиці, – AP

У своїй проросійській передвиборчій кампанії Віктор Орбан цинічно переконує угорців у тому, що підтримка України загрожує економіці та безпеці Угорщини. Цим він намагається відвести увагу від справжніх проблем країни.

Про це пише Associated Press.

Читайте також Шанс для перегляду політики: політолог припустив, як діятиме Європа проти шантажу Орбана та Фіцо

В чому полягає проросійська кампанія Орбана?

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй передвиборчій програмі цинічно намагається переконати виборців у тому, що Україна – це найбільша небезпека для їхньої країни. Він заперечує, що велику загрозу становить падіння економіки, на якій робить ставку його головний опонент.

Орбан проводить агресивну медіакампанію, яка переповнена дезінформацією. Головний фокус – переконати угорців, щоб ті не підтримували решту Європи у допомозі Україні. Адже, на його думку, саме це призведе країну до фінансової кризи. А також лякає, що нібито молодих угорців забиратимуть на фронт.

По всій країні розміщені білборди з антиукраїнськими закликами, створені штучним інтелектом. На них зображений Зеленський з іншими європейськими високопосадовцями, які, простягаючи руки, вимагають грошей.

Наше повідомлення Брюсселю: ми не платитимемо!

– пише на бігбордах.

Що відомо про політику Орбана щодо України?