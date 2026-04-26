Квиток в один бік: Орбан може готувати план втечі у США, – журналіст

Поки що чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан може розглядати США як можливе місце для виїзду у разі політичних ризиків. Такі припущення з’явилися на тлі його останніх рішень щодо парламентського мандата.

Про це угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані написав у соцмережах, коментуючи останні політичні рішення угорського лідера.

Що може планувати Орбан?

Угорський журналіст-розслідувач заявив, що чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може готувати для себе варіант виїзду до США як потенційний притулок у разі проблем із правосуддям на батьківщині.

До слова. Прем'єр Угорщини має тісні політичні контакти з президентом США Дональдом Трампом, який раніше публічно підтримував його на виборах. Крім того, Орбан активно вибудовував зв'язки з представниками американських правих політичних кіл, що також може впливати на його потенційні плани.

Крім того, Орбан оголосив, що не братиме депутатський мандат у новому складі парламенту, а отже – не матиме імунітету. Також перенесено вибори керівництва партії "Фідес" на червень. За словами журналіста, ці кроки збігаються з інформацією про можливу поїздку Орбана до США влітку.

Зверніть увагу! Поразка Орбана на виборах не зможе вплинути на Росію, хоча це був безсумнівно удар для Кремля. Військовослужбовець і політичний консультант Олександр Антонюк пояснив для 24 Каналу, що російський диктатор шукатиме нові інструменти впливу на Європу. Зокрема, росіяни активніше шукатимуть нові політичні сили, щоб й надалі підривати єдність Євросоюзу.

Як Віктор Орбан програв вибори?

На парламентських виборах в Угорщині 12 квітня 2026 року партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном зазнала історичної поразки. Перемогу здобула опозиційна сила "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра, яка отримала конституційну більшість у парламенті.

За результатами підрахунку майже всіх голосів, "Тиса" здобула 141 мандат, тоді як "Фідес" отримала лише 52. Ці вибори фактично завершили тривалий період політичного домінування Орбана, який безперервно очолював уряд із 2010 року.

Сам політик визнав поразку, назвавши результат "болючим". Водночас стрімкий успіх Петера Мадяра, колишнього соратника Орбана, став одним із ключових феноменів кампанії – йому вдалося консолідувати протестний електорат і запропонувати альтернативу чинній владі.

Вибори також відзначилися рекордною явкою, а після оголошення попередніх результатів виборів вулиці міст Угорщини вибухнули святкуваннями.