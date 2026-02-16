Маємо перемогти і їх, – Орбан пожалівся Рубіо на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна нібито втручається у виборчий процес у його країні. Політик також сказав, що Київ буцімто фінансує його політичних суперників.

Таку заяву Віктор Орбан зробив під час спільної пресконференції з державним секретарем США Марко Рубіо.

Цікаво Є побоювання: Єврокомісія "пригальмувала" тиск на Орбана перед виборами в Угорщині, – FT

Що Орбан сказав Рубіо про Україну?

За словами Орбана, українцям нібито небайдужі результати майбутніх виборів в Угорщині. Тому за словами угорського прем'єра "вони вирішили взяти участь у кампанії".

Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх,

– заявив глава угорського уряду.

Він також стверджує, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю". Крім того, Віктор Орбан заявив, що Україна нібито фінансує його опонентів, додавши, що "знає, як це відбувається".

До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу підкреслив, що наразі триває "найбрудніша" передвиборча кампанія Віктора Орбана. Угорський прем'єр боїться програти парламентські вибори, які мають відбутися у квітні, тож прагне максимально зіпсувати рейтинг своїм опонентам.

Як Орбан втягує Україну та ЄС в політичні перегони в Угорщині?