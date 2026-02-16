Маємо перемогти і їх, – Орбан пожалівся Рубіо на Україну
- Віктор Орбан заявив, що Україна "втручається у виборчий процес в Угорщині", та нібито "фінансує" його політичних суперників.
- Ці заяви були зроблені під час пресконференції з державним секретарем США Марко Рубіо.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна нібито втручається у виборчий процес у його країні. Політик також сказав, що Київ буцімто фінансує його політичних суперників.
Таку заяву Віктор Орбан зробив під час спільної пресконференції з державним секретарем США Марко Рубіо.
Що Орбан сказав Рубіо про Україну?
За словами Орбана, українцям нібито небайдужі результати майбутніх виборів в Угорщині. Тому за словами угорського прем'єра "вони вирішили взяти участь у кампанії".
Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх,
– заявив глава угорського уряду.
Він також стверджує, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю". Крім того, Віктор Орбан заявив, що Україна нібито фінансує його опонентів, додавши, що "знає, як це відбувається".
До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу підкреслив, що наразі триває "найбрудніша" передвиборча кампанія Віктора Орбана. Угорський прем'єр боїться програти парламентські вибори, які мають відбутися у квітні, тож прагне максимально зіпсувати рейтинг своїм опонентам.
Як Орбан втягує Україну та ЄС в політичні перегони в Угорщині?
Віктор Орбан на мітингу 7 лютого заявив, що ЄС нібито готується до війни з Росією до 2030 року і що вибори 2026 року в Угорщині будуть останніми перед війною. Водночас угорський прем'єр звинуватив ЄС у намірах примусити всіх європейців воювати на території України.
Прем'єр-міністр Угорщини також звинуватив ЄС та Україну у "відкритому оголошенні війни" Угорщині. Окрім того, Орбан звинуватив нашу країну у підтримці його головного опонента – Петера Мадяра.
Своєю чергою, Володимир Зеленський критично висловився про Віктора Орбана на полях Мюнхенської конференції. Президент зазначив, що той "більше дбає про свій живіт", ніж про безпеку країни.