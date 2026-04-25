Орбан відмовився від мандата у парламенті і розповів про свої плани на майбутнє

Віктор Орбан оголосив, що відмовляється від свого парламентського мандата. Проте, він заявив про готовність залишитися на чолі партії "Фідес", якщо отримає підтримку з'їзду.

Про це Орбан сказав у відео, опублікованому на своїй фейсбук-сторінці.

Що сказав Орбан про своє політичне майбутнє?

Віктор Орбан заявив, що складає свій депутатський мандат, отриманий як лідер виборчого списку коаліції "Фідес – Християнські демократи".

За словами Орбана, він необхідний не для парламентської роботи, а для реорганізації політичного руху, тому мандат повертається до партії. Він також зазначив, що парламентська фракція "Фідес" буде оновлена, а її новим керівником стане Гергей Гуляш.

Водночас політик заявив, що не виключає продовження керівництва партією "Фідес". Остаточне рішення, за його словами, ухвалить партійний з'їзд у червні, який має визначити склад керівництва та майбутню політичну стратегію.

Орбан підкреслив, що протягом майже чотирьох десятиліть очолює політичну спільноту, яка, за його словами, зберігала єдність навіть у періоди виборчих поразок і криз. Він додав, що саме ця єдність, на його думку, є ключовою для політичної стабільності Угорщини в майбутньому.